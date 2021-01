Comme je le dis dans le podcast, « Je sais maintenant ce que Lin Wood sait. » Cette déclaration n’implique en aucun cas que Lin Wood est la source de ces informations, car il ne l’est pas. C’est juste que l’optimisme sans entraves de Lin Wood a maintenant tout son sens pour moi.

Comme Scott Kesterson l’a récemment dit dans son podcast Bards FM, le campement militaire de DC est en fait une installation de détention pour les ennemis de l’Amérique , et il accueillera bientôt des tribunaux militaires.

Une fois que cela se produira, la gauche radicale s’engagera dans des attaques cinétiques chinoises renforcées par des armes contre le Capitole américain. Ce ne sont pas des attaques par les troupes chinoises, mais plutôt par des gauchistes radicalisés – depuis longtemps radicalisés par les médias de gauche – brandissant des armes qui ont été introduites clandestinement aux États-Unis par le PCC. Ces armes comprennent:

Mises à niveau de la gâchette entièrement automatique pour les fusils AR-15 et AK-47. (Certains de ces envois ont déjà été interdits par la douane et la protection des frontières, comme nous l’avons vu précédemment . Voir un communiqué de presse du CBP ici .)

RPG (grenades propulsées par roquettes, utilisées par les forces ennemies pour attaquer des positions fortifiées ou des véhicules blindés.)

Mortiers de 60 mm, permettant aux forces ennemies attaquantes de frapper théoriquement le Capitole ou la Maison Blanche par un tir indirect à distance. Ceux-ci sont connus dans l’armée moderne sous le nom de mortiers M224, qui auraient une portée de plusieurs milliers de mètres.

Suppresseurs de fusil, qui permettent des opérations plus secrètes par les forces ennemies.

Le Club-K dissimulait des roquettes et des systèmes de missiles, cachés dans des conteneurs d’expédition standard et offrant une portée de quelques miles à plus de 100 miles, selon l’arme.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je préviens que si ces systèmes de missiles sont déployés, leurs cibles les plus probables seront l’infrastructure du réseau électrique américain et les installations militaires. La Chine pourrait même tenter de faire exploser une arme EMP au-dessus de l’Amérique du Nord pour détruire le réseau électrique national. Au cas où cela se produirait, soyez prêt à survivre dans un scénario de grille (et priez pour que cela ne se produise pas).

Dès 2016, la Chine présentait ses systèmes de missiles et de roquettes pour conteneurs d’expédition «Club-K», qui dissimulent des armes tirées à distance dans des conteneurs d’expédition standard de 40 pieds:

Ces systèmes, qui reçoivent des commandes de ciblage et d’activation par satellite, peuvent également être déployés à partir des conteneurs de surface de grands navires, lancés à plusieurs centaines de kilomètres au large:

Selon des sources dispersées qui envoient des rapports de témoins oculaires de partout en Amérique, de nombreux conteneurs d’expédition apparaissent mystérieusement dans des endroits à travers l’Amérique où ils n’avaient jamais été vus auparavant . Notez que ces systèmes de missiles peuvent être tirés à partir de conteneurs placés dans des parkings, ou encore attachés à des camions de transport ou à des systèmes ferroviaires.

Cela peut expliquer pourquoi des batteries de missiles Patriot auraient été repérées en Géorgie et au Tennessee, et que les missiles Patriot sont maintenant largement connus pour être déployés dans la région de DC.

Les missiles Patriot sont des systèmes de missiles défensifs sol-air. Ils sont déployés lorsque l’armée anticipe l’arrivée de missiles ou d’attaques aériennes.

Notamment, les manifestants patriotes ne possèdent pas de chasseurs à réaction ni de missiles de croisière . Cela indique que Chris Miller du DoD prévoit une attaque sophistiquée contre DC, y compris des armes air-sol de quelque sorte, y compris éventuellement des missiles ou des roquettes comme indiqué ci-dessus.

Et pourquoi une telle attaque serait-elle déclenchée contre DC? Parce que DC est transformé en un camp de détention / détention pour contenir tous les milliers de traîtres qui ont commis une trahison contre les États-Unis. Ainsi, les troupes désormais plus de 40000, les avions de combat F-16, les véhicules Stryker, les missiles Patriot et tout le reste sont réellement en place pour défendre DC contre une tentative de renversement cinétique des troupes de choc de la gauche radicale , qui sont renforcées par les armes du PCC.

Voici à quoi ressemble une batterie de missile Patriot:

Nous recevons également des rapports selon lesquels des Marines américains (soldats à plein temps) sont déployés dans la région de DC, ce qui signifie que cela s’est déplacé bien au-delà des troupes de la Garde nationale («guerriers du week-end»).

Écoutez le podcast complet ici pour en savoir plus sur cette situation actuelle. Et priez pour l’Amérique:

