Chaque jour apporte de nouvelles observations et informations à la table, et le pronostic d’aujourd’hui est largement négatif, étant donné que la manœuvre de «déclassement» promise hier par l’administration Trump ne s’est pas concrétisée.

Étant donné que le déclassement était un point de cheminement important dans toute l’opération, nous pourrions conclure que les opérateurs de chapeau blanc ont été vaincus ou considérablement retardés, et cela n’augure rien de bon pour le résultat de demain.

Du côté positif, nous avons appris aujourd’hui que la directrice de la CIA, Gina Haspel, a démissionné et qu’elle a toujours été une personne clé pour bloquer de nombreux documents du Russiagate. Il est donc possible que son retrait ouvre désormais la voie à la poursuite du déclassement, bien que les choses semblent assez tardives à ce stade, avec moins de 24 heures restantes au premier mandat de Trump.

Nous devons tous nous préparer au pire des cas , à savoir que Joe Biden est assermenté et transforme l’Amérique en un État policier autoritaire contrôlé par les communistes où la liberté d’expression est illégale et les conservateurs sont traqués par la police secrète du gouvernement. C’est ce que les médias de gauche demandent à ce stade, et cela sent les crimes commis par tous les régimes tyranniques que nous avons vus à travers l’histoire, dont la plupart ont finalement poursuivi un génocide pur et simple contre des opposants politiques.

Même si une source me dit: «Tout est déjà bouclé» et il n’y a pas lieu de s’inquiéter, je partage les préoccupations de ce public en observant les événements publics et en ne sachant pas si nous allons nous réveiller sous la tyrannie jeudi matin, avec une véritable marionnette communiste à la tête du gouvernement fédéral, déterminée à faire taire les chrétiens et les conservateurs sous la menace des armes.

Comme Patrick Byrne l’a envoyé sur Telegram ce matin, les gestionnaires de Biden se composent principalement de femmes insensées de gauche, avides de pouvoir, qui ont hâte de déployer leur programme anti-américain tordu sur l’ensemble du pays:

… Ces femelles qui dirigent Joe n Jill salivent et moussent à la bouche. Ils ont hâte de tout annuler et de tout ce que Trump a présenté via EO au cours des 4 dernières années. Ils ne cachent même pas les choses qu’ils vont mettre en œuvre la semaine 1, le mois 1.

L’inauguration entière de Biden est un festival de faux

Tout est faux. Maintenant, ils mettent 200 000 drapeaux américains sur la pelouse du Capitole pour indiquer «le peuple», mais ce sont des drapeaux, pas des gens. Les vraies personnes ont été tenues à l’écart avec des barrières de barbelés, des barricades et une présence militaire qui sent l’autoritarisme de la pointe des armes.

La «victoire» électorale de Joe Biden a été truquée et truquée, il est donc normal que son investiture soit également remplie de faux.

Sur le plan juridique, rien de ce que fait Biden en tant que «président» n’a la moindre valeur juridique , puisque toute sa présidence est un mensonge enraciné dans la trahison et la fraude.

Ainsi, même s’il commence à émettre une vague de décrets et de positions politiques, tout cela peut être corrigé s’il est arrêté et démis de ses fonctions dans les prochains jours, si les chapeaux blancs prennent le dessus. (Et nous prions pour qu’ils le fassent.)

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui du 19 janvier, je couvre:

Comment les plans sous faux drapeau d’Antifa, du FBI et de CNN ont été vaincus ces derniers jours par des personnes restées à la maison.

Pourquoi le champ de bataille est une situation fluide avec des mouvements et des contre-mouvements. Certains jours, les informations sont positives, d’autres jours, elles sont négatives. Nous ne pouvons que regarder et spéculer.

Pourquoi nous devons doubler notre foi en Dieu pour les jours à venir.

Plus de bons conseils de Lin Wood sur la confiance en Dieu et la confiance en Trump.

La NSA fait pression pour que Michael Ellis soit avocat général, tandis que Nancy Pelosi a cherché à le bloquer. Ellis semble jouer un rôle central dans l’autorisation des documents de la NSA.

Le FBI examine toutes les troupes de la capitale, prétendant qu’il s’agit de quelques individus qui ont des idées «radicales». Mais en vérité, Joe Biden méprise les militaires, tout comme il méprise le peuple, c’est pourquoi il faut tant de barbelés au Capitole.

Dem. Le représentant Steve Cohen dénigre tous les Blancs dans l’armée, affirmant que les Blancs pourraient être des terroristes. C’est un racisme flagrant et un fanatisme manifestes.

Le Dr Charles Lieber a été arrêté pour avoir partagé des secrets avec le PCC.

Pourquoi Cuomo saute-t-il l’inauguration?

L’observation de Scott Kesterson selon laquelle DC ressemble à un camp de détention géant, probablement pour la tenue de tribunaux militaires dans un proche avenir.

Il est confirmé que les troupes en service actif sont déployées à DC.

Le Pentagone fait venir 750 soldats spécialisés avec une formation sur les «armes chimiques, biologiques, nucléaires, radiologiques et explosives».

2 000 autres militaires en service actif ont été amenés, affirmant qu’ils ne sont présents qu’à des fins «cérémonielles» (c.-à-d. Décoration). Cela semble absurde.

2000 soldats de la Garde nationale assermentés en tant que maréchaux américains adjoints avec pouvoir d’arrestation. Gros indice.

US Marshals exécutant de nombreux avions à destination et en provenance de DC de partout au pays.

Les Marines américains arrivant à bord des avions Osprey.

Rumeurs de véhicules blindés plus gros et de systèmes de missiles supplémentaires possibles, mais non confirmées.

Le major général William Walker qualifie la région de DC de «bulle de sécurité». Dans une autre vidéo, il parle d’une «transition en douceur vers l’autorité militaire».

Le FBI rend visite à un blogueur en colère. Ne sommes-nous pas tous?

Trump a publié une proclamation sur la Journée nationale de la sainteté de la vie humaine. Une déclaration critique au nom de Dieu, pour positionner l’Amérique comme une nation sous Dieu, et non comme une nation de bébés meurtriers.

Pourquoi les chrétiens, les conservateurs et les diseurs de vérité doivent être prêts à aider à libérer les gauchistes de leur «culte de la haine» qui est poussé par les médias de gauche depuis quatre ans.

Les médias ont incité au radicalisme de gauche tout en affirmant à tort que les vrais radicaux sont des chrétiens et des conservateurs.

Écoutez tous les détails ici:

