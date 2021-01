Le problème est toujours le même : attendre et espérer d’être sauvé par un deus ex machina politique plutôt qu’analyser froidement une situation et agir en conséquence.

Paradoxalement pour un esprit moderne, je pense que la sortie du Christianisme nous ramène à de plus grandes possibilités d’irrationnel chez les individus. Car dans une compréhension réelle du Christianisme, les inquiétudes essentielles quant aux fins dernières de l’homme sont levées. On peut alors étudier le réel et ses phénomènes avec plus de sérénité et sans attentes exagérées. Par la vraie foi on évite les croyances alternatives et d’être capté (autant qu’il est possible) par ceux qui les manipulent. On est alors plus libre car moins craintif. Je crois qu’analyser vient de séparer et délier en grec, alors il faut délier les liens de mensonges par lesquels on veut enserrer et subjuguer nos esprits. Cela passe par un travail long, attentif et méticuleux, à rebours de l’hystérie et de l’impatience qui sont filles de la peur. A la folie Covid répond la folie Qanon.

Pierre-Antoine P.