Madame, Monsieur, chers Patriotes,



Je ne vais pas y aller par quatre chemins : aujourd’hui on subit ou on agit. On se soumet ou on résiste.



Alors que les députés viennent de voter la prolongation jusqu’à juin prochain, au moins, de l’état d’urgence sanitaire, alors que « l’opposition » (avec beaucoup de guillemets) a été aux abonnés absents, du RN au PS, nous devons agir.



En début de semaine, nous avons appris que les restaurants ne rouvriraient pas, au mieux, avant le 6 avril. Les bars et les cafés seront fermés au moins jusqu’au mois de juin. Les salles de sport, les cinémas, les théâtres, les discothèques n’ont aucun horizon temporel de réouverture.

