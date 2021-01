Les Français ont beau obéir globalement à des ordres débiles, la répression sanitaire augmente d’un cran : Macron annonce qu’un test PCR sera obligatoire pour tout voyageur européen arrivant en France, et Véran, jeudi 22 janvier 2021 au 20 Heures de TF1, devant le tapis – ou la carpette rouge – Samuel Étienne, menace les Français d’une vaccination totale d’ici six mois. En dictature, obéir ne sert à rien, ça ne fait qu’aggraver les choses.https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yu1yw?autoplay=1

La dictature va bon train, et rien ne semble pouvoir arrêter les employés serviles du pouvoir profond. Pour bien perturber la population, le faux président de la République, probablement élu sur une Biden, dit du jour au lendemain tout et son contraire. L’astuce consistant à ne pas se contredire soi-même, car les réseaux sociaux, sur les nerfs, sont vigilants : il suffit de dire une chose et de faire dire son contraire par un ministre, qui lui prendra tout dans la gueule.

C’est ainsi que Macron, après avoir déclaré que la vaccination ne serait pas obligatoire, laisse son ministre de la Santé du Big Pharma expliquer qu’il est en mesure, s’il y a assez de vaccins, de faire vacciner 70 millions de personnes d’ici la fin août 2021, comprendre que l’immunité collective, et donc la libération (que les Français attendent mais qui ne viendra jamais d’en haut), ne sera accessible que si tous se font vacciner.

C’est évidemment un leurre parce que primo, le vaccin n’empêche pas la prolifération du virus, secundo, parce que le virus, trafiqué ou pas, est saisonnier : il revit chaque hiver, phénix naturel dont l’oligarchie se sert désormais pour frapper économiquement le peuple français.https://www.tf1.fr/embedplayer/13762804/?startAt=0

Heureusement, dans le plan mondialiste de soumission des peuples, il y a des ratés, comme le manque de vaccins, leur dangerosité, leurs effets secondaires à court et moyen terme, la méfiance grandissante des Français, surtout de ceux qui perdent confiance en l’avenir, les révélations de la collusion entre les responsables de la santé publique et le pouvoir profond en passant par les grands labos, soit les intérêts privés…

Véran déroule le plan en direct

Il estime le nombre de personnes vaccinées à « 4 millions fin février, 9 millions au mois de mars, 20 millions à la fin d’avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du moins de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population française, d’ici à la fin août. »

70 millions de Mauricette (more Reset ?)

Nous qui croyions que la vaccination ne serait pas obligatoire, on découvre un plan de vaccination non obligatoire, mais… de toute la population ! Véran tient à rassurer les anciens : « Les personnes de 75 ans et plus qui sont impatientes d’être vaccinées le seront avant la fin du mois de mars ». En réalité, et Véran le reconnaît lui-même devant la commission du Sénat, le plan B du gouvernement, c’est « 15 millions de personnes vaccinées avant l’été », soit « une grosse partie de la population à risque de forme grave ».

Ce qu’il faut comprendre derrière ces calculs d’apothicaire, c’est que monsieur Vaccin n’arrivera pas ni à 70 ni à 30 millions de vaccinés cet été, et il le sait, ce qui permettra de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’à l’automne. Les personnes dites fragiles ont bon dos, et Véran s’appuie sur leur peur pour prolonger la dictature indéfiniment, puisqu’à la rentrée, on va nous refaire le coup du variant du variant, britannique ou autre, et ainsi de suite.

Déjà que la dernière prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’à l’été est mal passée… On attend le réveil des députés du peuple, pas seulement de Nicolas Dupont-Aignan. Allo, où sont les opposants, où sont les défenseurs du peuple français ? Allo le RN ? LFI ?https://www.youtube.com/embed/w_8SDwVXh_4

Il est clair, dans cet engrenage diabolique, que les Français se libéreront eux-mêmes ou ne se libéreront jamais. La solution est dramatiquement simple, mais nécessite du courage : le plan oligarchique étant bâti sur la peur – c’est pourquoi les médias mainstream l’entretiennent (pas besoin de citer 250 sources) au quotidien –, c’est donc à la peur des Français ou du public « fragile » (à tous points de vue) qu’il faut s’attaquer, et au marteau-piqueur de l’information, car seule l’information peut battre la peur.

Dieu contre le Diable, le combat continue !

