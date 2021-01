La criminalisation de l’opposition à la classe politique est si incroyablement dangereuse pour le peuple qu’elle ne peut être décrite que comme une politique conçue par des monstres psychopathes et dictatoriaux pervers comme un moyen d’acquérir un contrôle total sur la société par la force. Ce n’est pas une exagération; car ce qu’on appelle le «terrorisme intérieur» fait l’objet de discussions ouvertes, et qu’une nouvelle législation est non seulement envisagée, mais est déjà mise en œuvre dans certains États. Biden et certains membres du Congrès demandent une nouvelle législation nationale sur le terrorisme qui élargirait considérablement les pouvoirs de l’État policier. C’est atroce, car il sera bien sûr utilisé à mauvais escient pour étouffer toutes les formes de dissidence, tout en qualifiant de terroristes ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement. Cela pourrait bien sûr conduire à une censure complète de toutes les activités de protestation, ainsi que de la plupart des discours. Les ramifications de ces politiques draconiennes sont au-delà de la raison et pourraient littéralement détruire notre capacité à lutter pacifiquement contre une tyrannie extrême. Le danger de cela pourrait facilement conduire à plus de violence non seulement par les victimes justifiées de la tyrannie de l’État, mais aussi à des abus violents massifs de la part des citoyens de la police et de l’armée. La folie ne commence pas à décrire la nature perfide de telles mesures autoritaires.

Nous sommes maintenant sur le point de devenir un État policier comme jamais auparavant aucun Américain n’avait vu ni imaginé. La «police secrète» opérant en tant qu’agents de l’État sera chargée d’étouffer tout mécontentement, toute désobéissance et tout non-respect tel que décrit par la classe politique au pouvoir. On s’attendra à ce que les gens eux-mêmes surveillent leurs amis, leur famille et leurs voisins et signalent ce qui sera qualifié de comportement séditieux. Cette réalité est presque sur nous. Des tentatives pour contrôler toutes les pensées et toutes les actions sont souhaitées, on nous dira donc de porter des papiers d’identité approuvés par l’État, on nous dira quand et où nous pouvons aller, et on nous dira ce que nous sommes autorisés à dire ou à écrire. D’autres mandats sévères seront à venir, et plus d’amendes, de force, et l’incarcération sera menacée et sera mise en œuvre comme jugé nécessaire par la minorité de contrôle. Aussi effrayant que cela puisse paraître, ce pays pourrait facilement ressembler plus à l’Allemagne d’Hitler ou à la Russie de Staline dans un proche avenir qu’aux États-Unis d’autrefois. Ce n’est pas une «théorie du complot» sauvage ou fantastique; regardez autour de vous tous les signes devant vous.

La plupart d’entre vous sont déjà masqués; beaucoup d’entre vous ont été contraints d’abandonner leur entreprise et leur emploi, on vous a dit de déserter vos proches et beaucoup ont été poussés à la pauvreté. Maintenant, on vous dira que vous ne pouvez pas voyager ou obtenir les nécessités de la vie à moins que vous n’obéissiez aux ordres de vous faire injecter une concoction toxique, altérant le gène et mortelle, mal étiquetée comme vaccin. Une fois injecté, vous aurez un système d’exploitation à l’intérieur de votre corps qui peut permettre un contrôle extérieur sur vous. Le diabolique Fauci dit même maintenant que ce faux «vaccin» pourrait devenir obligatoire. La plupart se conforment déjà à chaque ordre donné; des ordres restrictifs, extrêmement nocifs et qui changent la vie, alors combien d’efforts supplémentaires de ce gouvernement odieux sont nécessaires pour transformer cette population en esclaves d’une oligarchie fasciste et communiste?

Combien sont prêts à résister au lieu d’agir comme des moutons? Combien auront le courage de dire non? Combien prendront le risque requis qui est essentiel pour récupérer la liberté? Combien d’entre vous résisteront à ceux qui tenteront de vous contrôler? Combien vont attendre qu’il ne reste absolument plus rien avant de remettre en question cette corruption? Combien d’entre vous continueront de faire ce qu’on vous dit, quelles que soient les conséquences pour vous-même, vos familles et vos amis?

Nous vivons un cauchemar. La seule issue à cette horreur est de se réveiller. Si le plus grand nombre continue de dormir et de pratiquer l’obéissance de masse, ceux d’entre nous disposés à riposter seront visés par cet état horrible. Si les gens prêts à se dresser contre cette tyrannie sont réduits au silence, incarcérés ou exterminés, tout espoir sera perdu et cette société américaine n’existera plus sous sa forme actuelle. Mais si un grand nombre refuse de se conformer, refuse de prendre les commandes et refuse de permettre cette prise de contrôle totalitaire, alors nous gagnons tous. La division nous détruira, mais la solidarité vaincra l’ennemi qu’est l’État. Il est temps de mettre une grande peur dans le cœur et l’esprit de tout dirigeant, politicien ou exécuteur qui tenterait de nous contrôler ou de nous asservir!

Liens sources:

https://www.nbcnews.com/think/opinion/after-capitol-riot-biden-backs-domestic-terror-law-it-s-ncna1254330

https://medicalkidnap.com/2021/01/05/the-new-mrna-covid-vaccines-inject-an-operating-system-into-your-body-not-a-conspiracy-theory-moderna-admits- il/

Le meilleur de Gary D. Barnett