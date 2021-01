M. le président a parlé hier à propos des Français d’une nation de « 66 millions de procureurs ». Il déplorait ainsi un esprit critique face à la politique du gouvernement en matière de covid-19. Jadis, sur le même mode, il les avait qualifié de « Gaulois réfractaires ». Ces déclarations sont souvent rapprochées d’une autre, prêtée à de Gaulle, selon laquelle « les Français sont des veaux ». La différence, c’est que le le Général n’a probablement jamais affirmé une chose pareille, surtout en tant que chef de l’Etat. Cette citation n’a aucune source nulle part. Peut-être a-t-il proféré des paroles plus ou moins approchantes en privé, nul ne le sait, mais aucun écrit, aucun discours public ne comporte (à ma connaissance) ces mots qui proviennent de récits. Le Général président de la République, n’avait aucune raison d’invectiver le peuple dont il se concevait comme l’incarnation. D’ailleurs, le gaullisme (originel) est avant tout synonyme de respect du peuple en tant qu’entité collective. Le Général avait comme principe fondamental de se retirer si la confiance était brisée. Il l’a fait en 1969. Aujourd’hui, les Français souffrent dans leur dignité de nation, ballotés depuis un an par les ordres, contre-ordres, les menaces et les mesures liberticides, les catastrophes bureaucratiques et les mensonges avérés. Une vaste partie du pays est jetée dans la ruine, l’humiliation du désœuvrement et le malheur (étudiants, restaurateurs, commerçants, saisonniers des stations de ski, artistes). Le sentiment général est d’ailleurs bien plus à la résignation qu’à la contestation. N’empêche: il leur est demandé de se taire. Procureurs ou victimes?

Maxime TANDONNET

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/01/22/66-millions-de-procureurs/comment-page-1/#comments

https://www.dedefensa.org/article/jack-london-et-notre-oligarchie-mondiale