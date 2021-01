Pourquoi Peter Pan, Dumbo, Les Aristochats, et la Belle et la Bête sont interdits aux enfants ? Pour racisme ! Raison de plus de lire Nicolas Bonnal ! Question : et si on rebrûlait Notre-Dame pour leur faire plaisir ?

Publié le 22/01/2021 à 09:49 – Mise à jour à 10:52

Quatre des grands classiques de Disney ne sont plus accessibles aux plus jeunes sur la plateforme vidéo du géant de l’animation Disney +. En cause : les clichés racistes qu’ils véhiculent.



Peter Pan, Dumbo, Les Aristochats, la Belle et la Bête : ce sont les quatre dessins animés que Disney n’assume plus tout à fait. Jugés racistes, ces classiques ne sont donc désormais plus laissés librement à la portée des enfants sur la plateforme Disney+. Produits en 1947, 1953, 1955 et 1971, ces films dates d’une époque où la société était bien moins égalitaire qu’aujourd’hui. Et véhiculent des stéréotypes et clichés à l’évidence racistes qui, affirme Disney, ne représentent plus ses idées et ses valeurs.



Parmi les personnages qui dérangent : les corbeaux de Dumbo, notamment présentés comme pauvres, ignorants et voleurs : des stéréotypes racistes qui rappellent ceux qui étaient accolés aux Afro-Américains à l’époque. Les chats siamois aux yeux bridés de La Belle et la Bête et les Peaux Rouges de Peter Pan sont eux aussi pointés du doigt.



Depuis octobre 2020, Disney diffusait un avertissement au début de ses films les plus anciens. Mais la firme américaine a donc décidé d’aller plus loin en ne laissant ces films en accès que depuis les profils adultes. Le message suivant est toujours diffusé avant le générique de début : « Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d’engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, tous ensemble. »

