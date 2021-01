Bonjour Monsieur,

J’ai découvert un de vos articles sur le site d’Olivier Demeulenaere : Céline et la soumission imbécile des Français. Sans ce site, il serait passé incognito (et vous aussi !) alors que c’est un excellent article. Vous ne partagez pas vous-même vos propres articles quelque part sur un media ? Ce serait bien dommage. Autant en profiter tant qu’on le peut encore ! et sur les mainstream ! FB, etc.

Vous dites aussi que Céline c’est « votre monographie préférée avec celle de Tolkien »… Que lisez-vous donc de Tolkien ? Cela m’intéresserait beaucoup car vos passages de Céline sont frappants. Vous auriez pu mettre les sources !

Merci tout de même d’écrire. Je ne vous connais pas… encore. Et suis enchantée de faire votre connaissance virtuelle. Il y a si peu de gens qui osent parler. Vrai… j’entends. Il y a de quoi désespérer en voyant ces files de gens pressés de se faire dépister… vacciner ?… Au fait, sont-ils si nombreux que cela ? Ce n’est pas parce qu’on le dit dans les merdias que c’est vrai ! C’est même le contraire qui est probable ! Les Français sont peut-être sacrificiels mais quand ils se réveillent, ça fait drôlement mal. La Révolution, à mon sens, n’a pas été faite que par les Franc-Maçons. Quand le peuple en a ras la casquette, celle des autres finit au bout des piques. Je ne suis pas d’accord à 100 % avec Céline. Que voulez-vous donc que les gens fassent ? Quand les flics vous menacent d’amendes de 140 € ? C’est bête, c’est vulgaire, c’est tout ce que vous voulez mais quand vous avez peu d’argent et que vous devez payer sinon ça double… et qu’il n’y a plus de boulot, le petit grandit, on reporte le suivant qu’on avait prévu… et on aurait bien voulu prendre des vacances au bord de la mer, refaire le salon pour se sentir mieux chez soi… Pourquoi donc mépriser ainsi le petit. Céline lui-même un jour a dit : « Hardi petit ! » Oui, le petit, tout petit, qui compte pour du beurre, qu’on méprise profondément de partout et sans qui, rien ne tournerait. Absolument rien (…).