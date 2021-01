Dans Le Parisien, ce dimanche 24 janvier, Olivier Véran s’est prêté au jeu des questions-réponses, face à plusieurs lecteurs inquiets pour l’avenir. Le ministre de la Santé a ainsi évoqué la crise sanitaire liée au Covid-19, les centres de vaccination qui ont ouvert partout en France, la stratégie vaccinale du gouvernement, le manque de doses de vaccin, les conditions de vie des étudiants, ou encore l’éventuelle mise en place d’un prochain confinement.

Interrogé par ces Français préoccupés par le contexte actuel, l’homme politique de 40 ans a également donné son avis tranché sur les conséquences que le coronavirus pourrait avoir concernant la Présidentielle de 2022. « Malheureusement, on n’a pas inventé le vaccin contre le populisme. Et ce virus-là, il circule vite… », a déploré Olivier Véran en rappelant ainsi le fossé qui existe entre la population et les élites. Il en a également profité pour parler de nos voisins et de la façon dont ils gèrent la crise. « Il y a des pays qui ont basculé du jour au lendemain. Certains s’en sont sortis, comme les États-Unis. D’autres pas, comme le Brésil », a regretté l’ancien neurologue au CHU de Grenoble-Alpes. Sans langue de bois, celui qui a aussi été député a poursuivi : « Malheureusement, on n’a pas inventé le vaccin contre le populisme. Et ce virus-là, il circule vite… »

« Ouvrons les yeux » des Français

Évoquant à demi-mot les théories complotistes de certains Français au sujet du vaccin, Olivier Véran a assuré que « trop de gens se disent prêts à basculer dans quelque chose de totalitaire parce qu’ils ne se sentent plus heureux dans la société dans laquelle ils vivent ». « Ouvrons-leur les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Sur ce qui va bien et mieux ici. Et continuons à développer du progrès social », a estimé l’ex-conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui préfère mettre l’accent sur ce que le gouvernement a fait de bien depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir, plutôt que de s’attarder sur les critiques de la population.

