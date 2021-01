Un enfant de 7 ans nous en explique le principe :

« Dans ma classe, on a droit à 3 jetons par jour par enfant : ces jetons servent à quand on a besoin de sortir baisser un peu le masque pour mieux respirer. Et trois, ce n’est pas beaucoup. Alors le matin, j’essaie de faire un peu attention pour qu’il m’en reste au moins un dans l’après-midi. Et encore moi, j’ai de la chance parce que mon grand frère qui en CM2, lui, n’a pas de jetons de respiration.

Une variante est exprimée par un autre enfant :

« Les 3 jetons donnent le droit soit à sortir respirer, soit à aller faire pipi ».

Chaque enfant met donc en place une gestion minutieuse et prudente, notamment pour ne pas utiliser tous les jetons dès la matinée. Tous les détails sont dans cette vidéo de 2 min.https://www.youtube.com/embed/sUZwq8kIF_M

Nous dénonçons ici de telles PRATIQUES DE RATIONNEMENT que nous considérons ABSOLUMENT SCANDALEUSES.

Nous appelons tous les enseignants à les éviter, et tous les parents à se mobiliser pour alerter lorsque de telles initiatives sont mises en place dans l’école de leurs enfants.

Si vous souhaitez plus de détails sur ces sujets, nous vous suggérons le visionnage de la vidéo de témoignages ci-dessous.https://www.youtube.com/embed/4HWuWEDh9Zw

source : https://enfance-libertes.fr

via https://www.fawkes-news.com

