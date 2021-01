Mike Adams redevient optimiste (c’est le seul moyen de garder ses lecteurs, Mike !) : le Donald établit sa présidence parallèle en marge de celle de Biden, qui va faire eau (0) de toutes parts. On répète : on parle des USA car si la nef des fous coule là-bas, ce sera les Hespérides ici. On peut toujours rêver, pas vrai ?…

La résistance à l’agenda corrompu de Biden prend de l’ampleur et il est maintenant clair que de nombreux éléments de la machine politique s’alignent pour bloquer les actions de Biden.

Par exemple, avec deux sénateurs démocrates déclarant maintenant qu’ils ne soutiendront pas la suppression de la règle de l’obstruction systématique, cela signifie que l’obstruction systématique restera presque certainement en place, permettant au GOP de pare-feu les pires lois de l’ère Biden qui sont poussées à travers la Chambre.

En outre, des États comme le Texas poursuivent déjà le gouvernement Biden, contestant la légalité des décrets exécutifs qui causent du tort aux vrais Américains. Le Texas a déjà remporté une action importante lors de son premier procès contre le régime Biden. Comme le rapporte The Gateway Pundit :

Le Texas a été le premier État à poursuivre l’administration de Biden et AG Paxton a gagné en moins d’une semaine.

Biden a subi une perte dans les 6 jours suivant son investiture.

Le juge de district américain Drew Tipton, nommé par Trump, a temporairement bloqué la politique de Biden.

«C’était une insurrection séditieuse de gauche. Et mon équipe et moi l’avons arrêté », a déclaré Texas AG Ken Paxton.

De plus en plus d’États vont se joindre à ces efforts pour poursuivre le régime Biden, et les législateurs des États parlent déjà d’adopter des mesures locales pour garantir l’intégrité du vote afin de s’assurer que le vol des élections de 2020 ne se reproduise plus.

Le faux président Biden ne sera pas facile à conduire, semble-t-il. Pas comme Obama l’a fait en 2009.

Le président Trump semble positionner un bureau de «présidence parallèle» avec de nombreuses surprises à venir

Dans le même temps, le président Trump – qui a pour l’instant désavoué le Parti patriote comme quoi que ce soit de réel – met en place ce que beaucoup pourraient considérer comme un bureau de présidence parallèle appelé «Le bureau de l’ancien président». Bien que cela ressemble à un troll épique ciblant le «Bureau du président élu» de Biden, ce nouveau bureau de Trump est en fait doté de personnes très efficaces qui se lancent sur le terrain, poussant les stratégies politiques de Trump en jeu.

Tout cela est très important à reconnaître car l’armée est toujours en mesure de s’opposer au coup d’État traître et illégal de Biden , en organisant de nouvelles élections sous l’autorité militaire plus tard cette année. La présence continue de Trump sur le terrain de jeu politique laisse entrevoir ses plans à court terme pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans la politique américaine.

C’est pourquoi tous nos efforts à la base pour mettre fin au programme destructeur du régime Biden sont si importants: plus nous ralentissons Biden (et les militants trans radicaux qui le dirigent), plus nous aidons à sauver l’Amérique de la destruction pendant que l’armée et Trump se préparent tous les deux. pour l’opportunité de retirer Biden du pouvoir et de restaurer la république constitutionnelle.

Même si vous pensez que c’est une chimère qui n’aura jamais lieu, ralentir l’agenda de Biden d’ici 2022 donne à l’Amérique la possibilité de reprendre la Chambre ou le Sénat à ce moment-là. Certes, les démocrates poussent HR 1 qui codifiera la fraude électorale à l’échelle nationale (collecte des bulletins de vote, bulletins de vote universels, etc.), nous avons donc peut-être déjà dépassé le point de corriger tout cela dans les isoloirs, mais nous devons explorer toutes les opportunités. et la voie pour éviter l’effondrement dans la guerre civile.

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui pour le 26 janvier fournit de nombreux détails supplémentaires sur ce qui se passe et sur la manière dont le plan à long terme de Trump prend forme:

