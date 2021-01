La Chine envoie promener le Grand Reset à Davos. Nouvel ordre mondial ou vieil ordre mondial ? De toute manière la manière choisie en occident – nazisme et terreur, stupidité et cris d’orfraie – n’est pas la bonne.

Une realpolitik stupéfiante

On ne sait toujours pas ce que la Chine, la Russie et l’Iran – les véritables Trois Souverains de ce meilleur des Mondes et les nœuds clés de l’intégration progressive de l’Eurasie – vont contre-proposer face à la grande Réinitialisation.

Dans ce mélange toxique, on retrouve nul autre que le président Xi Jinping, le leader de la superpuissance mondiale en devenir. Au lieu de platitudes sur la Réinitialisation, son discours sur l’Agenda de Davos a été un véritable coup de théâtre de realpolitik.

Xi a souligné que « construire de petits cercles ou commencer une nouvelle Guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, imposer délibérément le découplage, des interruptions d’approvisionnement ou des sanctions, et créer l’isolement ou l’éloignement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation (…) Nous ne pouvons pas relever les défis communs dans un monde divisé, et la confrontation nous mènera à une impasse ».

Xi pourrait être perçu comme aligné sur Herr Schwab. Pas vraiment. Xi a souligné que les solutions à notre situation actuelle doivent être multilatérales ; mais la clé est de savoir comment les mettre en œuvre sur le plan géopolitique.

On ne sait pas très bien comment la nouvelle administration américaine – impérialistes humanitaires, oligarques démocrates, Big Tech, Big Pharma, Big Media – va réagir à l’appel de Xi : « L’approche malavisée de l’antagonisme et de la confrontation, que ce soit sous la forme d’une guerre froide, d’une guerre chaude, d’une guerre commerciale ou d’une guerre technologique, finira par nuire aux intérêts de tous les pays (…) La différence en soi n’est pas alarmante. Ce qui est alarmant, c’est l’arrogance, les préjugés et la haine ».

Xi a mis l’accent sur une définition directe du multilatéralisme :

« Traiter les affaires internationales par la concertation et décider de l’avenir du monde par tous ensemble (…) Supplier son voisin, faire cavalier seul et glisser dans un isolement arrogant sera toujours un échec ».

Ce que Xi a mis en évidence, une fois de plus, c’est le contraste aigu entre la sérénité et la stabilité relatives de l’Asie et le chaos volcanique qui engloutit les principaux centres de pouvoir de l’Occident. La façon dont cela s’imbrique – en termes de realpolitik – avec le meilleur des Mondes de Schwab sera un travail en cours. Pour l’instant, Xi vient de lire l’acte d’émeute multilatérale de Davos. Tout le Sud global prête attention.

Pepe Escobar

source : https://asiatimes.com

traduit par Réseau International