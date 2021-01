I have a dream… « Le pouvoir, dans son délire destructeur, est en train de faire sauter la peur du gendarme et d’alimenter le désir de désobéissance civile…Les peuples commencent à se soulever contre la dictature sanitaire… »

Dans toute l’Europe, jusqu’au Liban et en Israël, des citoyens se réveillent et expriment leur colère devant la destruction planifiée des libertés décidée par une oligarchie qui s’aligne sur les mensonges du Big Pharma, de l’OMS et des décideurs mondialistes.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1343850495090180098&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FLes-peuples-commencent-a-se-soulever-contre-la-dictature-sanitaire-62666.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Le pouvoir joue avec le feu

Faut-il, dans les images qui suivent, trouver l’origine de l’hésitation de Macron à lancer un troisième confinement ? Le filet craque de partout, la presse pourrie envoie des sondages complètement bidon (50 à 60 % des Français favorables à des mesures sanitaires répressives, on aura tout vu !), et des citoyens qui avaient une vie normale il y a un an se retrouvent aujourd’hui dans la nasse sociale. Certains n’ont plus rien à perdre et le disent.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1354443922718806021&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FLes-peuples-commencent-a-se-soulever-contre-la-dictature-sanitaire-62666.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Même Francis Lalanne s’y met : le chanteur risque cinq ans de prison pour avoir appelé à virer le président, un président qui appuie sur des boutons dangereux et qui court se cacher.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-2&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1354135197332213762&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FLes-peuples-commencent-a-se-soulever-contre-la-dictature-sanitaire-62666.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Les appels à la désobéissance civile se multiplient, et ce ne sont pas que des mots. Déjà, des restaurants ont ouvert (avant la date du fameux 1er février), malgré les verbalisations. Les tribunaux vont avoir du boulot ces prochains temps, et les collectifs de résistance à la politique sanitaire ont déjà prévu le coup en étudiant les possibilités de faire sauter ces PV iniques.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-3&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1354402897950355458&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FLes-peuples-commencent-a-se-soulever-contre-la-dictature-sanitaire-62666.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Le pouvoir, dans son délire destructeur, est en train de faire sauter la peur du gendarme et d’alimenter le désir de désobéissance civile. Ce pauvre Delfraissy – qui a déjà la moitié du visage dans la tombe – et ses sbires du conseil scientifique (ou scientifric, au choix) menacent les Français d’un confinement – pour cause de « variant » encore plus contagieux et encore plus mortel », allons-y gaiement – qui pourrait leur exploser à la figure.

