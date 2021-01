Le fondateur de Microsoft, le milliardaire Bill Gates, a déclaré que la prochaine pandémie pourrait être des dizaines de fois pire que celle causée par le virus SARS-CoV-2. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.

« Nous ne sommes pas préparés pour la prochaine pandémie. J’espère que dans deux ans cela ne sera plus le cas. […] Cette pandémie est terrible, mais la prochaine pourrait être des dizaines de fois pire », estime Bill Gates.

Selon lui, le système logistique dans le « monde riche » s’est avéré être plus complexe que prévu. Tout en soulignant que l’humanité devait tirer des leçons de la situation de coronavirus et mieux se préparer pour des défis similaires à terme. D’après lui, avec une meilleure préparation, la différence aurait déjà été notable pendant la pandémie de Covid-19.

Le milliardaire pense que le coronavirus est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne au même titre que, par exemple, les séismes, les tornades ou les changements climatiques. Or la tâche des gouvernements, a-t-il souligné, consiste à protéger les citoyens contre ces événements, et pendant la pandémie actuelle une grande différence aurait été ressentie si la préparation avait été meilleure.

Bill Gates a également indiqué que dans les conditions actuelles les gens sont « à bout de patience ». Notamment ceux qui vivent dans des conditions restreintes et ne peuvent pas payer une éducation en ligne à leurs enfants. Selon lui, une année entière, dans le meilleur des cas, sera nécessaire pour normaliser la vie.

Les déclarations de Bill Gates font la continuité du sujet soulevé dans son propre blog. Dans son article il a comparé la pandémie de coronavirus à la Seconde Guerre mondiale et a dit qu’il fallait prendre le risque d’une nouvelle pandémie tout aussi au sérieux que le risque d’une nouvelle guerre. D’après le milliardaire, il faut dépenser des milliards de dollars dès aujourd’hui afin d’économiser des milliers de milliards à termes et sauver des millions de vie.

« Afin de prévenir la reproduction des difficultés de l’année dernière, la préparation pour une pandémie doit être prise tout aussi au sérieux que nous prenons le risque d’une guerre. […] Afin de stopper la prochaine pandémie il faut dépenser des dizaines de milliards de dollars par an, ce qui représente des investissements élevés, mais souvenez-vous que la pandémie de Covid-19, selon les estimations, coûtera au monde 28.000 milliards de dollars. Le monde doit dépenser des millions pour sauver des milliers de milliards (et empêcher des millions de morts). Je le considère comme la meilleure et la plus économique police d’assurance que le monde peut s’acheter », a écrit le milliardaire.

Selon ce dernier, tout comme la Seconde Guerre mondiale « était un événement déterminant pour la génération de nos parents, la pandémie de coronavirus que nous vivons aujourd’hui sera déterminante pour la nôtre ». « Et de la même manière que la Seconde Guerre mondiale a entraîné un élargissement de la coopération entre les pays afin de défendre la paix et prioriser le bien-être général, nous pensons que le monde a une importante possibilité de transformer les leçons difficiles tirées de cette pandémie en un avenir plus sain et égal pour tous », stipule son message.

« La regrettable réalité est que la Covid-19 n’est probablement pas la dernière pandémie. Nous ne savons pas quand la prochaine frappe aura lieu, si ce sera une grippe, un coronavirus ou une nouvelle maladie que nous n’avons jamais vue. Mais nous savons à coup sûr que nous pouvons empêcher d’être de nouveau pris au dépourvu. Le risque d’une nouvelle pandémie planera toujours au-dessus de nos têtes, sauf si le monde prenait des démarches pour la prévenir », indique-t-il.

Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles, a partagé son avis le milliardaire. D’après lui, le monde contemporain est à même de prévenir les épidémies de nouvelles maladies infectieuses. Il a déclaré que sa fondation en partenariat avec les gouvernements et d’autres sponsors a créé la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies.