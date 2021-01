Pour une personne qui ne comprend pas le plan mondial primordial d’extermination humaine de masse, les événements du monde n’ont guère de sens.

Pourquoi les gouvernements utiliseraient-ils intentionnellement des verrouillages covid pour nuire à leurs propres économies?

Pourquoi les vaccins contre les coronavirus seraient-ils délibérément conçus pour provoquer une mort rapide et une infertilité?

Pourquoi Bill Gates voudrait-il polluer l’atmosphère pour bloquer la lumière du soleil et provoquer une famine mondiale en raison de mauvaises récoltes?

Pourquoi la Big Tech a-t-elle été armée contre la liberté, l’abondance et la vérité?

La réponse est d’une simplicité aveuglante: un effort mondial est en cours pour «supprimer» l’humanité de la planète Terre. Vous pourriez appeler cela un génocide mondial ou un nettoyage ethnique cosmique.

Joe Biden et son régime brutal contre le peuple américain ne sont qu’un seul rouage de la machine mondiale pour parvenir à un dépeuplement massif par tous les moyens nécessaires. C’est pourquoi les politiques de Biden sont délibérément conçues pour provoquer l’effondrement, la misère, l’esclavage et la mort.

Ce ne sont pas des accidents. Et c’est pourquoi l’armée américaine doit agir contre Biden et récupérer l’Amérique, ou faire face à la destruction totale non seulement de notre république constitutionnelle, mais aussi de l’avenir même de la civilisation humaine elle-même.

Cet agenda mondial du génocide explique également:

Pourquoi le véritable objectif du «changement climatique» est en fait la terraformation, ce qui signifie modifier la chimie atmosphérique de la planète pour réduire le CO2 (pour affamer les plantes) et réduire l’oxygène (pour tuer les humains).

Comment les projets de «gradation globale» aboutiront à l’ingénierie des mauvaises récoltes mondiales, suivies par la famine et la mort massive (en milliards).

Pourquoi les prix de l’énergie sont délibérément augmentés par le régime Biden pour provoquer une inflation des prix des denrées alimentaires et effondrer l’économie nationale.

Aujourd’hui encore, vous avez vu le général Austin (SecDef) annoncer que le Pentagone modifie ses priorités pour mener la guerre contre le «changement climatique». Cet acte de trahison dé-prioriserait la défense nationale américaine et concentrerait à la place toute l’armée américaine sur un ennemi imaginaire qui n’est rien d’autre qu’un canular scientifique de charlatan. (Le général Austin ordonnera-t-il aux soldats de tirer leurs armes vers le ciel pour tuer le changement climatique? C’est vraiment stupide …)

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui pour le 28 janvier couvre les nouvelles critiques de la journée ainsi que les détails révélateurs du plan d’extermination de l’humanité. Avec Biden à la Maison Blanche (pour l’instant, en tout cas), ce plan s’accélère contre l’humanité.

Big Tech est dedans. Il en va de même pour les médias grand public. Leurs ordres de marche sont «d’exterminer l’humanité» par tous les moyens nécessaires. Une fois que vous comprenez cette vérité simple et horrible, tout ce que vous voyez sortir de la machine à mort Biden prend un sens instantané.

En outre, le transgenre est une attaque contre la durabilité de la reproduction humaine , qui est nécessaire à la race humaine pour survivre au-delà d’une génération.

