La crise sera une crise de villes riches et d’emplois qualifiés.



Fini les ingénieurs en aéronautique, les informaticiens et les autres chasseurs de cases Excel dans les services de contrôle de gestion qui pinaillent les nomenclatures ou traquent le coût de la pièce et du bitoniau !



Terminé le spécialiste de la portière coulissante gauche au technocentre de Renault payé 100K€ pour faire coulisser la coulisse.



Pas mieux pour les avocats d’affaires spécialisés dans les gros « deals » où l’on fusionne conformément au droit de la concurrence européen pour éviter les « abus de position dominante »… L’Allemagne vient d’abroger une grande partie de ce droit où l’on s’invente nous-mêmes des contraintes.

Je ne vous parle même pas des restaurateurs et des « bougnats » qui étaient assis sur des tas d’or car la moindre brasserie parisienne c’est un chiffre d’affaires dépassant allègrement le million d’euros. Ils sont fermés. Fermés et ruinés, ou sinon sacrément paupérisés de même que tous les tenanciers de bars, ou encore les discothèques.





N’oublions pas les hôteliers.



Pensons à tous ceux qui travaillent dans ces secteurs. Ce sont des milliers d’emplois, de cadres plus ou moins grands.

Encore une fois je schématise. Je résume. Mais vous voyez l’idée.

De mon côté dans mon petit coin de Normandie, nous n’avons ni avocat d’affaires en droit européen, ni ingénieurs, ni technocentre, ni grandes industries de l’automobile aux avions qui souffrent et ferment, mettent au chômage partiel ou licencient.

Nous vivons la première crise pour riches.

Nous ici, les pauvres, nous n’avons déjà plus que le RSA pour beaucoup.

Alors, crise ou pas crise, dans les zones Gilets Jaunes, finalement, ce n’est pas là que la crise du covid y est la pire.

En un an, le chômage a explosé en Ile-de-France

Voici ce que dit cet article du Parisien : « La crise sanitaire explique la très nette dégradation du marché du travail dans la région, bien plus touchée que le reste du pays.

En Ile-de-France, le nombre de chômeurs n’exerçant aucune activité, même partielle (catégorie A), a bondi de 15,3 % au cours de l’année 2020. Ce qui représente 100 000 personnes de plus inscrites à Pole emploi. Au total, la région parisienne, qui comptait 655 000 hommes ou femmes à la recherche d’un emploi au 31 décembre 2019, en recense aujourd’hui 755 230.

Proportionnellement au nombre d’habitants à Paris et dans sa banlieue, cette hausse est supérieure à l’augmentation du nombre de chômeurs relevée au niveau national, qui s’établit à 7,5 %, soit 265 400 inscrits supplémentaires au quatrième trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019, selon les données publiées ce mercredi par Pôle emploi« .

Encore plus fort, « plus le département est riche plus le chômage y monte plus vite »!

« Paradoxalement, d’après les chiffres publiés par la préfecture de la région Ile-de-France ce mercredi soir, l’augmentation en 2020 du nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité est plus forte dans les départements les plus riches, très prisés des grandes entreprises qui y installent leurs sièges sociaux, comme les Hauts-de-Seine qui enregistrent une hausse de 16 % du nombre de chômeurs, Paris (+ 15,7 %) et même le Val-de-Marne (+ 16,1 %).

C’est en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France où 17,5 % de la population (soit 280 000 personnes) vit sous le seuil de pauvreté (selon le rapport de l’observatoire des inégalités du 26 novembre 2020), que l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi (+ 13,9 %) est la moins forte en 2020. Dans tous les autres départements franciliens, la hausse du taux de chômage est supérieure à 15 %«.

Voilà, vous avez compris c’est la revanche des pauvres !

Le creusement des inégalités n’est plus seulement abyssal mais il devient carrément obscène ! Les révolutions ou les troubles sociaux sont souvent la conséquence de la misère économique vécue par les citoyens ordinaires

N’imaginez pas un seul instant que je me réjouisse des problèmes des riches.

Un pays qui perd ses classes moyennes et ses « petits » riches est un pays qui se meurt et c’est notre cas, c’est donc très grave.