Vaccin = morts. Gilad Atzmon fait le point. « Israël, GB, Portugal…Plus on vaccine, plus il y a de malades et de morts ! »

Israël, GB, Portugal…Plus on vaccine, plus il y a de malades et de morts !

Le cas d’Israël, de loin leader mondial dans le concours de vaccination de masse, ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux sceptiques. Depuis qu’Israël a lancé sa vaste campagne de vaccination en décembre, il a été témoin d’une augmentation exponentielle des cas et des décès de COVID-19. À présent, le British Mutant est devenu la souche COVID dominante d’Israël. Le système de santé israélien est au bord de l’effondrement.

Dans mon article Guinée Pigs United (Cobayes de tous pays, unissons-nous.) j’ai souligné que l’augmentation des cas et des décès est corrélée à la distribution des vaccins. En Israël, les communautés juives orthodoxes qui ont été vaccinées en masse ont vu les cas de COVID multiplier par 16, tandis que les Arabes israéliens qui se sont généralement abstenus de se faire vacciner ont vu le nombre de cas de COVID chuter fortement.

Mais Israël n’est pas seul. Certains autres États ont suivi une voie similaire et leur situation devient aussi catastrophique que la crise à laquelle nous assistons dans l’État juif.

J’aurais aimé croire qu’il n’est pas trop tard pour la Grande-Bretagne de reporter la campagne de vaccination de masse actuelle et d’examiner de près la corrélation possible entre la vaccination de masse et les mutants. Pour ceux qui se demandent, je ne suis pas contre les vaccins ou les pratiques médicales modernes, mais je soutiens qu’avant qu’une nation décide d’injecter une nouvelle substance dans ses muscles, elle peut vouloir vérifier ce qu’est cette substance et quelles sont les implications exactes impliquées. Il est crucial de vérifier, par exemple, si l’augmentation des mutations létales que nous avons constatées en Grande-Bretagne est liée à la vaccination de masse et aux essais de vaccins qui ont lieu dans le royaume depuis l’été. Le changement rapide de l’âge des cas de COVID-19 que nous constatons en Israël et en Grande-Bretagne est également en corrélation avec la vaccination de masse.Savons-nous quelles sont les implications des vaccins sur les femmes enceintes ou les embryons?

Ce n’est guère un secret que ceux qui semblent enthousiasmés par les vaccins prétendent également être en faveur de la «bonne science» ou même de la «vraie» science comme ils l’appellent souvent. Les faits statistiques liés à la vaccination de masse ne sont pas très prometteurs. L’examen de la situation dans les pays engagés dans la vaccination de masse tels qu’Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les Émirats arabes unis révèle que ces pays ont connu une nette baisse des cas de COVID et des décès fin novembre et début décembre. Cependant, quelques jours seulement après que ces pays ont lancé leurs campagnes de vaccination, le nombre de cas de COVID et par conséquent de décès a explosé.

En comparaison, vous devriez également examiner le cas des voisins de la Grande-Bretagne tels que la France, la Belgique et la Hollande. Ces pays sont soumis à un climat, des conditions urbaines et une démographie similaires, mais la courbe de COVID dans ces pays est complètement le contraire: les décès et les cas de COVID qui étaient en baisse depuis la mi-novembre, début décembre sont encore en baisse jusqu’à présent. Aucun de ces pays n’a connu une forte augmentation des cas, et encore moins des décès, au cours de la période donnée (décembre, janvier).

En écrivant ces lignes, j’ai été informé que le Portugal est également confronté à une crise COVID. Un bref examen de ses dernières données révèle que sa courbe COVID est identique à celle de la Grande-Bretagne et d’Israël. J’ai évidemment supposé que la forte augmentation actuelle des cas de COVID était en quelque sorte liée au vaccin. Une rapide vérification sur Internet a révélé que le Portugal avait lancé sa campagne de vaccination de masse le 27 décembre. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, jusqu’à cette date, le nombre de cas de COVID par jour était en net déclin. Pourtant, 3 jours après le début de la campagne de vaccination de masse, le nombre de cas a commencé à augmenter de façon exponentielle. Le système de santé portugais est maintenant au bord de l’effondrement. Sa situation est identique à celle des autres pays qui ont privilégié la voie de la vaccination de masse.

Sur l’optimisme

Les gouvernements britannique et israélien rapportent presque une fois par jour certains «signes positifs» qui peuvent suggérer que «la fin de la pandémie» est juste derrière le coin. Ces nouvelles sont généralement étayées par des affirmations sur une «baisse des cas». Inutile de mentionner que les rapports sur le terrain contredisent généralement ces suggestions optimistes. Mais puisque nous sommes dans un mode scientifique, examinons les «statistiques».

Un rapide coup d’œil sur les «chiffres» britanniques et israéliens révèle que le nombre de nouveaux cas à la fin de janvier est en forte baisse, et cela semble être une bonne nouvelle, mais le nombre de décès quotidiens continue d’augmenter. C’est très inquiétant.

Cependant, un examen rapide d’autres statistiques COVID d’Europe et du Moyen-Orient dans des pays comme l’Autriche, la France, l’Allemagne et la Jordanie révèle que les graphiques représentant le nombre de nouveaux cas et de décès quotidiens sont presque identiques. Comment expliquer alors l’anomalie particulière qui est signalée en Israël et en Grande-Bretagne: une «baisse» des cas d’une part, une forte augmentation exponentielle des décès d’autre part?

Une explication possible (maladroite) est que dans les pays vaccinés en masse, moins de personnes contractent le COVID, mais pour ceux qui le font, le virus est beaucoup plus mortel. Cela signifierait que si le vaccin produit des résultats positifs pour les vaccinés (comme l’immunité), l’impact général sur l’ensemble de la société est assez dévastateur, le nombre de décès augmente rapidement.

Une autre explication qui, à mon avis, est beaucoup plus probable est que les gouvernements britannique et israélien effectuent moins de tests. Cela conduit évidemment à une réduction du nombre de nouveaux cas vérifiés. Cela peut sembler bon dans les gros titres du Guardian ou du Jewish Chronicle, mais malheureusement, cela n’arrête pas la maladie ou son impact mortel.

En Israël, la vaccination de masse était le stratagème politique génial de Bibi, sauf qu’elle n’a pas très bien fonctionné (jusqu’à présent). Il est plus que probable que Trump ait également misé sur un vaccin approuvé avant les élections. Comme nous le savons, Pfizer a en fait annoncé son «succès» très peu de temps après les élections. Inutile de mentionner que Boris Johnson partage une ou deux similarités avec Bibi et Trump.

Il est plus que probable qu’aux États-Unis, en Israël et en Grande-Bretagne, la vaccination de masse a été déchaînée en tant qu’outil politique.

Curieusement, ce sont les foules progressistes et de gauche qui sont les plus enthousiasmées par les vaccins qui leur sont livrés par les icônes politiques de droite les plus farfelues de notre époque.

Qu’est-ce qui pousse certaines nations à se transformer en terrains d’essai avec de graves implications possibles? Qu’est-ce qui pousse certains pays à adopter le vaccin et pousse d’autres à être vigilants et méfiants? J’essaierai d’aborder ces questions cruciales dans mon prochain article.

Source : A Brief Examination of Some Facts Related to Mass Vaccination

(Un bref examen de certains faits liés à la vaccination de masse)



Gilad Atzmon • January 30, 2021

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/01/israel-gb-portugalplus-on-vaccine-plus.html