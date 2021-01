PAR TYLER DURDENSAMEDI 30 JANVIER 2021-19: 30

Bill Gates est apparemment choqué par les « théories du complot folles et perverses » qui prétendent que lui et le Dr Anthony Fauci participent à un programme néfaste pour pousser les vaccins, profiter de la pandémie et réduire la population.

Dans les commentaires de mercredi à Reuters , Gates a déclaré qu'il y avait «des millions de messages» ciblant lui et Fauci, et a suggéré que les «entreprises de médias sociaux» pourraient être en mesure de censurer la discussion sur le sujet.

« Personne n’aurait prédit que moi et le Dr Fauci seraient si proéminents dans des théories vraiment perverses sur – avons-nous créé la pandémie, essayons-nous d’en tirer profit? – et ainsi de suite », a déclaré Gates, ajoutant: « Nous va devoir s’informer à ce sujet au cours de la prochaine année et comprendre comment cela change-t-il le comportement des gens? «

« Comment devons – nous réduire au minimum ce, soit en collaboration avec les entreprises de médias sociaux ou d’ expliquer ce que nous étions dans une meilleure façon? »

Les motivations de Gates ont été critiquées par la participation de sa fondation en 2019 à » Event 201 « – une collaboration entre le Johns Hopkins Center for Health Security, le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates qui a simulé une pandémie mondiale après la rupture d’un coronavirus fictif chez les porcs au Brésil, avant de se propager aux agriculteurs. Dans la simulation, le virus a infecté le globe en six mois et tué 65 millions de personnes, déclenchant une crise financière mondiale . Tout cela a eu lieu quelques mois avant l’apparition du COVID-19.

Dans une interview d’avril 2020, Gates a déclaré à la BBC : « Maintenant, nous y sommes. Nous n’avons pas simulé cela, nous n’avons pas pratiqué, donc tant les politiques de santé que les politiques économiques, nous nous trouvons en territoire inconnu. »

En avril 2018 , Gates a déclaré à la Massachusetts Medical Society que « des millions pourraient mourir » si les États-Unis ne se préparaient pas à une pandémie à venir. Plus précisément, Gates a déclaré que le gouvernement américain ne parvient pas à préparer la nation et le monde à « la probabilité significative d’une grande et mortelle pandémie moderne se produisant dans nos vies ».

En 2017, Gates a déclaré à la Conférence de Munich sur la sécurité que les dirigeants mondiaux devraient «imaginer que quelque part dans le monde, une nouvelle arme existe ou pourrait émerger, capable de tuer des millions de personnes, de paralyser les économies et de plonger les nations dans le chaos. s’il s’agissait d’une arme militaire, la réponse serait de tout mettre en œuvre pour développer des contre-mesures », ajoutant qu’un« sentiment d’urgence fait défaut »face aux menaces biologiques.

Et selon Robert F. Kennedy , Gates a été impliqué dans un programme de vaccination contre la polio en Inde qui a paralysé 490 000 enfants.

L’Inde a interdit à la Fondation Gates de financer une partie de son programme de vaccination, invoquant des inquiétudes concernant des «organisations non gouvernementales» affirmant le contrôle sur la prise de décision dans des domaines politiques clés.

Gates s’est également prononcé sur la nécessité de contrôler la croissance démographique – pour laquelle il existe une pléthore de théories impliquant des vaccins. En 2012, Gates a déclaré: «Le problème est que la population augmente le plus rapidement là où les gens sont moins capables de la gérer. C’est donc dans les endroits les plus pauvres que la population va tripler d’ici 2050. (… ) Et nous devons nous assurer que nous aidons avec les outils maintenant afin qu’ils n’aient pas une situation impossible plus tard. «

Ainsi, au cas où Gates se demanderait pourquoi les gens sont sceptiques quant à sa volonté de vacciner le monde et de jouer un rôle extérieur clé en conseillant la réponse COVID-19 de l’administration Biden, les preuves ci-dessus peuvent offrir des indices.