Vous n’êtes pas obligé d’être un rouage dans le système. Pour la plupart d’entre nous, la seule option qui a été présentée pendant que nous grandissions était de monter sur la roue du hamster et de courir aussi vite que possible. Vous savez ce que je veux dire – aller à l’école, trouver un emploi, payer un prêt hypothécaire, préparer sa retraite, etc. Mais il ne doit pas en être ainsi. Si vous voulez vraiment vous déconnecter du système et vivre votre vie hors du réseau, vous le pouvez. Bien sûr, ce n’est pas facile, mais rien dans la vie ne vaut vraiment la peine d’être fait.

Malheureusement, la vie de la plupart des gens est définie par la matrice à laquelle la grande majorité d’entre nous sommes connectés au quotidien. Dans la plupart des cas, votre revenu et votre statut dans la société sont définis par le «travail» qui vous a été confié par la société pour laquelle vous travaillez actuellement. Nous aimons nous appeler «employés», mais nous sommes essentiellement des employés d’entreprise.

Bien sûr, la plupart des gens ont l’impression qu’ils ne peuvent pas quitter leur emploi en entreprise parce qu’ils doivent chaque mois effectuer des paiements sur des hypothèques, des prêts automobiles et des dettes de carte de crédit qu’ils doivent à des institutions financières d’entreprise géantes.

Et la plupart des gens ressentent également le besoin de constamment «se préparer à la retraite» en versant de l’argent dans des titres d’entreprise dans le jeu truqué que nous appelons «le marché boursier».

Mais qu’arrivera-t-il à tous lorsque nos systèmes économiques et financiers imploseront complètement?

Au cours de ce ralentissement économique actuel, des millions et des millions d’Américains ont déjà perdu leur emploi, et il est rapporté que des millions d’Américains pourraient potentiellement être expulsés de leurs maisons en 2021.

Quand les choses tournent mal, c’est le petit gars qui se fait écraser en premier.

Mais vous n’avez pas à attendre que cela se produise.

Un nombre croissant d’Américains ont décidé que vivre hors du réseau était la voie à suivre. Par exemple, Bob Wells, 65 ans, n’aura plus jamais à effectuer de paiement hypothécaire ni à payer de loyer. Il vit sur des terres publiques dans son GMC Savana et utilise l’énergie solaire pour faire fonctionner son réfrigérateur 12 volts. Ces dernières années, il est devenu internationalement connu pour sa chaîne YouTube intitulée «Cheap RV Living», mais ce n’était pas toujours le cas.

En fait, sa décision d’adopter un mode de vie nomade a été à l’origine motivée par un profond mécontentement à l’égard du travail en entreprise qu’il occupait …

Avant de devenir nomade en 1995, Bob a vécu à Anchorage, en Alaska, avec sa femme et ses deux garçons. Il a travaillé comme commis syndical au même Safeway où son père avait travaillé jusqu’à la retraite, pour mourir deux ans plus tard.

Bob ne voulait pas du sort de son père, mais il était là. Au fur et à mesure que les jours devenaient des décennies, il est allé à un travail qu’il détestait, a travaillé avec des gens qu’il n’aimait pas, pour acheter des choses qu’il ne voulait pas. De son propre aveu, il était l’incarnation vivante du «désespoir tranquille» de Thoreau. Il savait qu’il n’était pas heureux, mais il ne lui est jamais venu à l’esprit de vivre différemment.

Quand il s’est soudainement retrouvé divorcé, Bob a fait un choix dramatique qui a changé sa vie pour toujours …

Puis, à l’âge de 40 ans, le divorce a eu lieu. Après avoir payé une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants, il rapportait à la maison 1 200 $ par mois, dont 800 $ servaient au loyer.

Un jour, inquiet pour des finances impossibles, il a vu une fourgonnette verte à vendre et s’est dit: «Pourquoi est-ce que je n’achète pas cette fourgonnette et n’y emménage pas?» L’idée lui a semblé folle, mais avec la perspective de l’itinérance qui se rapprochait, il a vidé les derniers 1 500 $ de son compte d’épargne et a acheté la camionnette qui était simplement «trop miteuse» pour son ancien propriétaire. Il a avisé son propriétaire cette nuit-là, a jeté un matelas à l’arrière de sa nouvelle maison et s’est endormi en pleurant.

Aujourd’hui, il compte des centaines de milliers de followers en ligne, et il est même présenté dans un nouveau film intitulé «Nomadland».

Mais malgré tout ce succès, il continuera à vivre dans son GMC Savana.

Pour d’autres, vivre dans une camionnette n’est pas une option acceptable, mais ils ont quand même choisi de vivre hors du réseau.

Au Royaume-Uni, un couple britannique nommé Matthew et Charis Watkinson a pleinement adopté une philosophie connue sous le nom de «collapsologie» …

PAS de factures, pas d’hypothèque, une réserve infinie de nourriture locale et même un bain à remous pour se détendre – bienvenue dans le monde des deux Britanniques préparés pour la fin.

Les vétérans d’Essex Matthew et Charis Watkinson ont abandonné la course effrénée pour la bonne vie dans la campagne galloise après avoir lu sur la «collapsologie», un mouvement basé sur la théorie selon laquelle la société telle que nous la connaissons pourrait s’effondrer.

Ne serait-il pas formidable de ne pas avoir de factures tous les mois?

Matthew et Charis ont abandonné leurs emplois de 30 000 £ par an, et maintenant ils produisent leur propre nourriture sur trois acres de terre dans le Pembrokeshire …

Matthew et Charis, 35 ans, ont acheté trois acres de terrain dans le Pembrokeshire pour 35000 £ et ont dépensé 25000 £ supplémentaires pour construire une maison, des poulaillers, des serres, une cuisinière à gaz alimentée par du caca de cheval et même un bain à remous.

Ils sont entièrement autonomes, installent des panneaux solaires, cultivent leurs propres fruits et légumes, construisent des ruches, élèvent jusqu’à 140 poulets et convertissent des camions et des remorques à foin à plat en quartiers d’habitation zéro carbone.

Si l’effondrement de notre société s’accélère considérablement, ils sont prêts.

Pendant ce temps, ils n’ont pas à se lever à l’aube tous les matins et à se traîner vers des emplois d’entreprise qu’ils détestent absolument.

Alors que je préparais cet article, je me suis souvenu d’un article sur Reddit que j’avais vu plus tôt dans la journée…

Je ne comprends pas comment les gens préfèrent avoir un travail plutôt que d’être morts. Je ne comprends vraiment pas le motif. J’ai choisi un domaine que j’aime, j’ai fait mes études, j’ai eu plusieurs emplois très différents les uns des autres et chacun me donne le même sentiment écrasant de «je préfère littéralement mourir plutôt que de faire ça». C’est tous les emplois que j’ai jamais eu, même avant d’obtenir mon diplôme universitaire. Je ne me sens tout simplement pas récompensé lorsque je fais des efforts pour accomplir une tâche, je ne m’épanouis jamais avec un travail bien fait. Je ne comprends pas comment les gens font ça toute leur vie

Avez-vous déjà ressenti cela?

Je pense que la plupart d’entre nous l’ont fait.

Matthew et Charis ont peut-être des vies simples, mais ils sont absolument ravis d’être libérés du système …

«Nous avons construit une ferme pour beaucoup moins de 100 000 £ et c’est tout à nous.

«Nous ne devons d’argent à personne et nous n’avons aucune facture – pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui le font?»

Je pense que c’est une question parfaite.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui font ça?

Si vous détestez ce que votre vie est devenue, il est peut-être temps pour un grand changement.

D’innombrables autres personnes se sont libérées et vous pouvez le faire.