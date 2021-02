Extrait du livre : On retrouve une inspiration picturale dans Gigi avec les merveilleux mobiliers de l’école de Nancy, le musée Jacquemart-André et les dessins de Sem figurant au générique. Ajoutons que la principale source picturale n’est bien sûr pas citée par Gene Kelly : il s’agit de Raoul Dufy, avec quelques zestes de Renoir (les fleurs et les fleuristes) et Manet. Bravo et merci à l’étudiante chilienne Eva Buenestado Perez. Elle reconnaît dans sa thèse le parc Saint-Claude, la place de la Concorde de Dufy et la céramique illustrée qui illustre la fontaine de la place de la Concorde. Les rues de Paris sont inspirées par l’inévitable Maurice Utrillo. Eva Buenestado Perez cite ensuite Degas (le bal pendant le concert d’Oscar Levant) et bien sûr le douanier Rousseau : la bohême endormie et les joueurs de football – sans oublier cent ans de liberté. Et de rappeler le nom des oeuvres (on les connaît sans les connaître) des oeuvres de Lautrec qui ont inspiré Minnelli, sir Cedric (Gibbons) et leur belle équipe : le chocolat dansant dans un bar américain, le moulin rouge, l’autoportrait, sans oublier Aristide Bruant… ici on a oublié les écrivains et on se rend compte que pendant 50 ans ou plus le génie de la France a été pictural plus que littéraire : « le pays des impressionnistes ! La Provence de Cézanne et Van Gogh ! ». C’était un autre âge d’or bien fragile, qui allait cruellement être jeté aux orties comme le reste après 1940. La France fait bonne impression pour la dernière fois…