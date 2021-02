Macron à Véran : “Tiens bon, on les aura ces connards”

16 janvier 2021

"Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer son soutien à son ministre, via un SMS pour le moins direct: «Tiens bon, on les aura ces connards», aurait écrit le chef de l'État, sans que l'on sache précisément à qui il faisait référence."

“Le gouvernement français est plus que jamais sous pression en ce début d’année, alors que la campagne de vaccination a pris un retard considérable. Au centre de la polémique, Olivier Véran essuie une pluie de critiques venant de l’opposition et des rumeurs de plus en plus insistantes annoncent un limogeage imminent. Même au sein de son propre camp, le ministre de la Santé n’est pas épargné: «Il est fini. Il restera comme l’homme d’un échec», estime notamment un de ses détracteurs.”

“Emmanuel Macron lui-même n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le 3 janvier en effet, le «JDD» relayait le coup de gueule du président de la République, ulcéré par le cafouillage de la campagne de vaccination. «Le président n’est pas content du tout, c’est trop lent», confiait alors une source proche de l’Élysée. Cette sortie médiatique, – «dûment orchestrée par l’Élysée pour mettre en scène l’ire présidentielle» selon «Le Point» – a écorné encore davantage l’image d’Olivier Véran.”

“Pourtant, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer son soutien à son ministre, via un SMS pour le moins direct: «Tiens bon, on les aura ces connards», aurait écrit le chef de l’État, sans que l’on sache précisément à qui il faisait référence. […]”

