Les médias traditionnels font des vaccins COVID-19 un succès retentissant, tout le monde réclame de se mettre en ligne, mais une nouvelle enquête montre que plus de la moitié des Américains prévoient de retarder l’obtention du vaccin ou même de refuser de l’obtenir. En fait, seuls 41% de ceux qui ont participé au projet de suivi de la Kaiser Family Foundation ont déclaré qu’ils étaient impatients de se faire photographier le plus tôt possible.

Parmi ceux qui ne sont pas impatients de se faire vacciner, 31% disent qu’ils préfèrent attendre pour voir plus de résultats des vaccins, 13% disent qu’ils sont certains de ne pas se faire vacciner, et 7% ont dit qu’ils ne se feraient vacciner. s’ils étaient absolument tenus de le faire pour l’école, le travail ou d’autres activités.

Parmi les groupes les plus réticents à se faire vacciner figuraient les républicains, les adultes des zones rurales, les ménages à faible revenu et les personnes d’origine noire et hispanique. Les adultes noirs et hispaniques étaient beaucoup plus susceptibles que les adultes blancs de dire qu’ils préféreraient attendre de voir comment le vaccin se passe pour les autres avant de l’obtenir eux-mêmes à 43 et 37 pour cent contre 26 pour cent. Pendant ce temps, 43% des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans ont déclaré qu’ils aimeraient «attendre et voir».

Ceux qui sont plus disposés à se faire vacciner sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les démocrates et les personnes qui ont de graves problèmes de santé.

En ce qui concerne les partis politiques, 64% des démocrates ont déclaré qu’ils avaient déjà été vaccinés ou souhaiteraient se faire vacciner le plus rapidement possible; à peine 32% des républicains ont dit la même chose, un quart refusant définitivement le vaccin. L’enthousiasme pour les vaccins a augmenté pour les démocrates et les indépendants par rapport à un sondage précédent en décembre, mais il n’a pas changé parmi les républicains.

Soixante-huit pour cent des personnes qui ne sont pas disposées à se faire vacciner ont déclaré que cela était dû à des inquiétudes concernant les effets à long terme, tandis que 59% craignaient d’en ressentir de graves effets secondaires. Cinquante-cinq pour cent ont déclaré qu’ils pensaient que les vaccins n’étaient pas aussi sûrs que ce que l’on prétendait, tandis que 53 pour cent ont déclaré qu’ils estimaient qu’ils n’étaient pas aussi efficaces qu’on le prétend. Un peu moins d’un tiers craignait que cela ne cause le virus lui-même. Ces craintes ne sont pas surprenantes étant donné la rapidité avec laquelle le vaccin a été mis sur le marché, contournant les tests de vaccins typiques dans un programme appelé Operation Warp Speed.

Une étude similaire menée par l’ Université de Californie à Davis auprès de plus de 800 personnes a révélé qu’un tiers des Américains sont peu susceptibles ou hésitent à recevoir le coup. Les quatre principales raisons d’hésitation étaient les inquiétudes concernant les effets secondaires, les préoccupations concernant les réactions allergiques, les doutes quant à son efficacité et une préférence pour permettre à l’immunité de se développer naturellement via une infection.

Selon le professeur adjoint Jeanette B. Ruiz, la rapidité du développement du vaccin était un sujet de préoccupation commun, beaucoup se demandant si des coins auraient pu être coupés en termes d’efficacité et de sécurité.

Les Américains sont particulièrement sceptiques face aux vaccins COVID-19 précipités

Pendant ce temps, un sondage réalisé par YouGov le mois dernier a révélé que le scepticisme vis-à-vis du COVID-19 est plus grand aux États-Unis que dans d’autres pays. Au Royaume-Uni, 73% des personnes ont déclaré qu’elles recevraient le vaccin, et il en était de même pour 70% des personnes au Danemark, 69% de celles en Inde, 68% au Mexique et 64% en Australie.

Selon le Dr Anthony Fauci, entre 75 et 85% des Américains devront se faire vacciner pour maîtriser la pandémie, et le président Biden a annoncé son intention de vacciner 150 millions d’Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Bien sûr, il sera très difficile d’atteindre ces objectifs alors que les vaccins disponibles sont liés à tant de réactions allergiques et même de décès .

