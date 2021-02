Survivre au génocide mondialiste devient possible ; les conditions (par Mike Adams). Crypto-monnaies, jardinage domestique, impressions 3D, or, argent, navigateurs dark web…

( Natural News ) Il y a une raison pour laquelle les mondialistes ont accéléré leurs plans pour mener à bien un génocide planétaire contre la race humaine: ils savent que leur temps restant au pouvoir est très limité, grâce à la technologie de base et à un réveil de masse qui rendra bientôt leur contrôle centralisé. systèmes obsolètes.

Grâce au développement rapide de technologies open source, peer-to-peer, à la base, les êtres humains adoptent de plus en plus des systèmes qui rendent les contrôleurs mondialistes inutiles. Par exemple:

La crypto-monnaie rend les banques centrales obsolètes et permet l’utilisation de «l’argent» numérique par des personnes sans contrôle mondialiste.

L’impression 3D fait des gains rapides et permettra bientôt aux particuliers de tous les jours d’imprimer des pièces et des objets robustes et fiables qui nécessiteraient normalement d’être achetés dans les magasins de détail à grande surface.

Le jardinage domestique permet aux gens de décentraliser leur approvisionnement alimentaire et de réduire leur dépendance aux systèmes alimentaires contrôlés et toxiques de Big Ag.

Les navigateurs «dark web» tels que TOR ( www.TorProject.org ) permettent aux gens d’accéder à des sites Web décentralisés via des canaux protégés par la confidentialité, sans se fier aux noms de domaine qui peuvent être saisis par les gouvernements. L’adresse du navigateur TOR pour NaturalNews.com est: natural3jytxrhh5wqmpcz67yumyptr7pn2c52hppvn3vanmqzjlkryd.onion

Les capacités vidéo sur les téléphones portables permettent à quiconque de devenir journaliste citoyen et de rapporter les informations de manière beaucoup plus précise et honnête que les faux diffuseurs d’informations comme CNN.

Les pièces d’or et d’argent physiques permettent aux gens de décentraliser leur argent réel, de se retirer du système de dette en dollars fiat truqué et de stocker le produit de leurs efforts sous la forme d’éléments physiques qui ne perdent jamais de valeur réelle.

En effet, ces technologies (et bien d’autres) enlèvent le pouvoir aux contrôleurs centraux et remettent ce pouvoir entre les mains des citoyens individuels. À titre d’exemple frappant, considérons le fait que les imprimantes 3D courantes à faible coût permettent désormais aux utilisateurs finaux d’imprimer des pièces de pistolet fonctionnelles telles que des récepteurs AR inférieurs. Cela signifie qu’il existe une technologie permettant aux gens ordinaires d’imprimer des armes à feu. (La technologie est encore rudimentaire et complexe, mais elle s’améliore chaque mois.)

Les mondialistes réalisent que la fin de leur règne de terreur touche à sa fin

Les gens veulent être libres. Et ils exigent la liberté de parler. La censure ne peut fonctionner que pendant une courte période, après quoi la réaction violente libérera le plus grand potentiel de l’humanité grâce à la liberté, la créativité et l’abondance.

Les mondialistes voient tout cela venir, et dans un effort pour maintenir leur emprise sur la race humaine le plus longtemps possible, ils lancent maintenant des plans de génocide mondiaux pour assassiner en masse autant d’êtres humains que possible . Leur objectif actuel est d’éliminer au moins six milliards d’êtres humains vivants au nom de «sauver la planète». Leurs outils incluent l’arme biologique covid (financée par Fauci et Obama, construite par le PCC en utilisant l’argent des contribuables américains, en partie), les vaccins mortels (tirs de contrôle de la population), la dévastation économique et les exécutions massives dans les camps de la FEMA (à venir). S’ils parviennent également à déclencher la troisième guerre mondiale au milieu de tout cela, ils peuvent exterminer quelques milliards de personnes grâce à cet effort seul.

Cela signifie que notre travail consiste à survivre à l’abattage , à vaincre les terroristes qui ont déchaîné tout cela (l’élite mondiale) et à restaurer la liberté humaine avec les droits de l’homme individuels, qui découlent de Dieu (et non du gouvernement). Voir mon graphique explicatif ci-dessous pour plus de détails à ce sujet.

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre tout cela et plus encore, ouvrant la voie à l’humanité non seulement pour survivre aux terribles maux qui ont été déclenchés, mais pour prospérer au-delà de l’effondrement à venir.

