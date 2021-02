( Natural News ) L’Amérique telle que nous la connaissons est finie. Le président Trump est le dernier président des États-Unis d’Amérique. Le faux président Joe Biden n’a pas été élu par le peuple et n’est pas un vrai président, donc son faux régime ne compte pas.

Au-delà de toute la politique, de la cyberguerre et de la fraude électorale criminelle menées par les démocrates, quelle est la véritable cause de la chute de l’Amérique? Comme je l’explique dans le podcast d’aujourd’hui, cela revient vraiment à une maladie mentale de masse .

Plus de la moitié de la population américaine est mentalement empoisonnée au point de devenir une folie clinique, et ce sont ces gens qui tentent de diriger le gouvernement, les faux organes d’information, le CDC et les écoles publiques, tout comme une scène tordue de l’ idiocratie où même le Le secrétaire à l’Éducation est un crétin complet.

Nous avons déjà dépassé le point de basculement de l’ idiocratie en Amérique, bien sûr. La fausse attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, est un crétin. Le faux président Joe Biden a une démence avancée. Aucun des démocrates du Sénat américain ne peut plus reconnaître la réalité, et ils fonctionnent presque entièrement comme des bio-marionnettes soumises au lavage de cerveau qui font tout ce qu’on leur dit. (C’est ce que font les PNJ, bien sûr.) Pendant ce temps, les gens qui ont voté pour Biden souffrent de la maladie mentale / lavage de cerveau culte du «progressisme» qui est enraciné dans l’irrationnel, la haine apprise et le déni de la réalité.

Mais qu’est-ce qui a causé toute cette maladie mentale de masse? Il n’est pas difficile d’identifier les vecteurs de l’intoxication:

Exposition 5G

Vaccins toxiques qui attaquent la neurologie humaine

Produits pharmaceutiques nuisibles au cerveau tels que les antidépresseurs

Métaux lourds dans l’approvisionnement alimentaire

Exposition aux herbicides au glyphosate, qui est maintenant connue pour causer des maladies mentales de masse

L’exposition aux armes biologiques Covid, maintenant documentée comme causant une maladie mentale chez 33% des survivants

Exposition ignifuge, connue pour provoquer un comportement antisocial et violent

Journo-terrorisme (psychologie du terrorisme par les médias)

Fluorure dans l’approvisionnement public en eau

Lavage de cerveau dans les médias de masse et messages subliminaux comme ce que vous voyez dans chaque événement de théâtre culte de culte démoniaque du Super Bowl

Carences nutritionnelles généralisées causées par l’industrie des aliments transformés

Quand vous mettez tout cela ensemble, vous vous rendez compte qu’une majorité d’Américains sont maintenant empoisonnés cognitivement au-delà du point de rationalité. Récemment, une femme à court de laque pour cheveux a répandu Gorilla Glue sur toute sa tête et n’a pas pu comprendre pourquoi la colle ne se lavait pas sous la douche. Mais ce n’est pas la maladie mentale de masse dont je parle.

En réponse à cela, les gens ont fait don de 15000 dollars sur son compte GoFundMe et près de 700000 abonnés l’ont rejoint sur Instagram, de sorte que la femme a maintenant embauché un manager. C’est la maladie mentale de masse de la population démontrée , où les gens sont attirés par la folie et la stupidité et finissent par les soutenir. C’est vraiment comme une scène arrachée à l’ idiocratie .

Voici une courte vidéo de Brighteon expliquant cette démonstration fascinante de folie totale et de stupidité. C’est dommage que les démocrates n’essayent pas d’utiliser Gorilla Glue comme rouge à lèvres, alors ils pourraient coller toutes leurs lèvres fermées et arrêter de remplir le monde de stupidité:

Dans l’importante mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je révèle pourquoi l’Amérique est finie et comment les mondialistes réussiront probablement à assassiner en masse six milliards de personnes . Cela ne ressemble pas à un processus que nous pouvons arrêter.

Il est également évident que les masses sont soit trop stupides, soit trop folles pour avoir la moindre idée de ce qui leur arrive. L’effort de Bill Gates pour assassiner en masse six milliards de personnes ne sera pas difficile à réaliser pour les mondialistes. Pensez-vous vraiment que «Gorilla Glue girl» a la moindre idée que le programme de dépeuplement mondial cible des gens comme elle, que les mondialistes qualifient de «mangeurs inutiles»?

Pendant ce temps, Big Tech censure les personnes intelligentes comme Sherri Tenpenny ou le Dr Joseph Mercola, tout en faisant la promotion du contenu des idiots qui utilisent la colle industrielle comme gel capillaire. Et après? Utilisera-t-elle Gorilla Glue comme épaississant alimentaire dans ses macaronis et fromage, puis se demandera-t-elle pourquoi elle a mal au ventre?

Pourtant, son histoire n’est plus inhabituelle. Les gens sont fous partout, et cela inclut les sénateurs américains, les soi-disant «journalistes» et même les «autorités» de la FDA ou du CDC.

Nous ne vivons plus dans un monde régi par la rationalité, la moralité et une pensée claire. Le monde s’est effondré dans la folie, l’immoralité et le démonisme.

C’est pourquoi l’Amérique telle que nous la connaissons est finie. Les mondialistes génocidaires «gagneront» dans leurs efforts pour massacrer des milliards. Mais après l’effondrement et le génocide de masse à venir, il y aura une «société suivante» pour les survivants, dont la plupart seront des préparateurs et des anti-vaxxers parce que c’est eux qui sont prêts à survivre à l’abattage mondial.

Nous devons tous nous préparer à survivre à l’abattage massif et ensuite contribuer à la société qui émerge de l’autre côté.

De plus, il n’y aura plus d’embouteillages ou de difficulté à trouver un parking, juste pour info.

