10 février 2021 | 3 Commentaires

Une étude qui semble fiable sur le pourcentage de la population européenne « vaccinée » (nous utilisons les guillemets car il ne s’agit pas d’un vaccin au sens accepté du terme) montre que la France — contrairement aux premières impressions — arrive en tête de ce classement :

C’est donc en France que cette opération, dont les modalités sont décidées très antidémocratiquement et de manière opaque dans un but qui n’est pas clair du tout, rencontre le plus de réticence malgré la forte pression médiatico-politique. Ce qui démontre une capacité de résistance chez les Français plus forte que chez leurs voisins européens.

Malgré un matraquage médiatico-politique très oppressif — ou peut-être à cause de ce matraquage médiatico-politique — de plus en plus de Français s’interrogent sur le déroulé des événements.

Ils ont bien compris que la pandémie n’est pas une pandémie

Sans pour autant nier l’existence de la circulation d’un virus grippal, il est clair qu’il n’y a pas de pandémie. Si pandémie il y avait, les morgues et les crématoriums seraient combles. Ce qui n’est pas le cas.

Ils ont bien compris que les chiffres sont truqués

Dire la vérité est interdit (lire Dire la vérité, c’est être complotiste du 19 janvier 2021). Il fut un temps où les médecins et les EHPAD étaient discrètement invités à grossir le nombre de morts par suite de la Covid. Toutes les personnes décédées en EHPAD mouraient de la « pandémie ». Curieusement après avoir été vaccinés, les résidents des EHPAD ne meurent plus du virus alors qu’ils décèdent en plus grand nombre.

Le journal allemand Die Welt reconnaît que le ministère de l’Intérieur faisait pression sur des scientifiques pour justifier les mesures sanitaires [source].

Ils ont bien compris que le port du masque ne sert à rien

Sur le plan sanitaire le masque est plus nocif que protecteur. D’innombrables études le démontrent malgré les correctifs embarrassés et peu convaincants des pouvoirs établis. Du reste ce n’est pas notre Président qui nous contredira sur ce point :https://www.youtube.com/embed/yJCqD5jnFN4?wmode=opaque

Notre Président aurait dû se rappeler des conseils de l’OMS : « Il n’y a pas d’éléments directs sur l’efficacité du port généalisé du masque par les bien-portants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la Covid-19 » (OMS 5 juin 2020).

Ce vaccin tombé des nues n’inspire pas confiance

Même les médecins « pro-vaccins » reconnaissent que personne n’a le recul suffisant pour valider les effets bénéfiques et surtout néfastes de l’inoculation (lire Vaccins géniques à ARN : 6 raisons de se MÉFIER).

Les pays qui ont procédé à des campagnes de vaccination de masse sont plus touchés que les autres : par exemple le Royaume Uni qui nous a pondu son « variant » et Israël (lire Débâcle vaccinale en Israël, ce qu’il faut en retenir).

Malgré une censure très active de la Police de la Pensée, il apparaît bien que de plus en plus de personnes meurent peu de temps après l’inoculation du « vaccin ». [NDLR : voir notre addendum en bas de page]

En cette période d’inversement des valeurs, lisez le classement de Our world in data dans le bon sens :

Pour une fois, la France est première !

Georges Gourdin