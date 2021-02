Déjà à 1954 Dick écrit une nouvelle « Time Pawn » qui dans six ans donne un petit roman « Dr. Futur ». Comme on sait pour Dick la science-fiction n’était qu’un moyen pour saisir et interpréter les choses qu’il sentit à venir.

Son héros – c’est, comme d’habitude, un simple Américain de la côte Ouest, et pour une fois il est content de sa vie et de son époque, de plus – il est même fier de son métier : il est un médecin ordinaire et libre qui connaît bien son travail et qui aime guérir les gens. D’ailleurs le thème du Guérisseur divin, du médecin Asclépios et des miracles des guérisons évangéliques apparaîtra chez Dick dans ses derniers romans.

Alors le personnage principal – un jeune docteur Jim Parsons, originaire de notre époque (les années 2000) se retrouve dans le futur éloigné où la première personne qu’il voit c’est un jeune homme ou plutôt un adolescent avec des « cheveux longs et luisants ; la peau couleur café ; le visage aux pommettes larges. Ses yeux étaient brillants comme des olives ; son nez était grand. Romain ? Non, plutôt d’un Hittite. Et les cheveux noirs…

Le mélange des races. Aucun doute. Les mâchoires d’un mongoloïde ; les yeux d’un méditerranéen et les cheveux d’un noir. La peau d’une couleur rouge-noire. Un Polynésien ? Il portait une jupe, une tunique et des babouches… » .

On pense ici à un film terrifiant de Tony Scott « Domino » de 2005 où dans la discussion initiale à la télé les invités du programme se disputent sur leur appartenance raciale sans savoir comme se définir.

En pensant à la disparition et l’altération de nos belles langues on découvre que les langues habituelles n’existent plus, elles sont remplacées par un mélange babylonien et universel pour toute la planète, la syntaxe a presque disparu de la langue, les phrases se composent des mots anglais, espagnols, allemands, latins, chinois, russe, grec etc.

Quand docteur Parsons se retrouve dans une ville de future, sa première impression est assez positive – il voit ce on aimerait voir – une foule jeune, gaie, énergique, active : « Comme ils sont tous jeunes ! Presque des enfants. Les garçons et les filles joyeux et pétillants de vie ».

Mais peu après il découvre que dans les yeux des jeunes gens il est une personne effrayante – sa peau si blanche leur donne l’impression qu’il est malade – ils sont horrifiés et dégoutés de sa présence, la foule des adolescentes devient hostile. Un peu plus tard il était même pris pour un homme masqué à cause de son visage blanc. L’appartenance du héros à la race anglo-saxonne est dégoutante même pour les rebelles de cette civilisation bizarre (« Il est de type caucasien, – dit Waid en grimaçant, comme s’il a pris dans sa bouche quelque-chose abominable »).

Ces rebelles ont inventé la machine pour remonter le temps qui devait servir à leur propos. En comparant ce texte avec celui de H. G. Wells on peut souligner que le futur est aussi dystopique mais les gens qui y vivent ne sont pas débiles comme des eloi. Chez Dick c’est la société où l’homme est un loup pour l’homme, c’est la guerre constante survivaliste. On peut plutôt tracer les parallèles entre ce roman et la fantaisie sur Wells et sa machine pour remonter le temps dans le film « Time after time » de Nicholas Meyer, avec Malcolm McDowell, où Jack L’éventreur se sent comme chez lui dans les années 1970. I am no Freak here, I feel at home!

Docteur Parsons sauve la vie d’une jeune femme rebelle battue par la police ; et justement pour ça qu’il se trouve arrêté et accusé. Son métier n’existe plus dans le futur, il est méprisé et interdit.

Quelques mots sur cette police de future en pensant à l’explosion de la délinquance des enfants aux Etats Unis : elle est formée par les jeunes délinquants « brainwashés » dans les camps – « ils ont des conditions de vie très dures. Uniquement de cette manière on forme chez eux l’intransigeance par rapport aux ennemis de l’état … Ils ont le droit de mettre à fin tout ce qu’ils considèrent comme nuisible et destructif ». Ils exterminent même leur propre camarade uniquement parce qu’il avait mal après le coup du docteur.

Le juge explique au docteur que le but de cette société (pensons à la science et la politique d’aujourd’hui qui nous racontent qu’on est trop sur la planète) c’est « le maintien de la population stable dans la quantité de 2 750 000 000 individus » où chaque mort permet de vivre à un autre zygote. La population est divisée en tribus qui rivalisent l’un avec l’autre. La durée de vie dans ce futur est de quinze ans ; et presque tous les hommes sont stérilisés et les femmes n’ont pas le droit de tomber enceinte ni de mettre au monde un enfant – tout cela se fait dans les laboratoires génétiques. Le matériel pour ces laboratoires est obtenu grâce aux compétitions entre les tribus où les concours sélectionnent les meilleurs, ainsi ils améliorent leur race. Ceux qui perdent peuvent même se suicider, pour le bien de tous.

Prophétiquement Dick souligne la notion des « euthanators » – l’euthanasie des personnes indésirables est bien populaire et ne choque personne, les « euthanators » sont les seuls « docteurs » de cette société.

Le livre de Dick reprend une dimension encore plus choquante et plus dure dans les chapitres suivants quand le héros apprend pour quelles raisons il était amené dans le futur : les rebelles veulent faire revivre leur chef blessé. Peu à peu le docteur découvre que les rebelles c’est la tribu des loups des indiens du nord (iroquois) qui ont réussi de garder la pureté de leur sang et qu’ils dominent dans les concours des tribus. Ils ont décidé de changer le futur et «effacer de l’histoire les cinq cents ans maudits… l’époque de la domination de la race blanche », exterminer les navigateurs, les conquistadores et commencer par sir Francis Drake…, faire payer les visages pâles, tous. Comme dit Dick « la soif innée de vengeance, la haine et le rêve de la justice historique »… et son personnage devient triste en imaginant l’histoire du monde sans Voltaire et « sans grands d’Espagne, sans la noblesse élisabéthaine, sans marchands des pays bas »…

Le final comme souvent chez Dick est plutôt optimiste et semi-ouvert : le héros rentre dans son époque et laisse dans le futur ses enfants métis de la femme indienne qui comme il l’espère doivent réconcilier les races et rendre à son métier l’honneur oublié. Mais nous continuons de vivre son dystopie avec le BLM, avec des censures culturelles qui sont de plus en plus dures ; cette époque où on apprenne à l’école qu’il y a trop de gens sur terre et qu’il faut faire quelque chose ; on a légalisé l’euthanasie sur la moitié de la planète, on peut avorter à neuf mois ou commander un enfant chez les généticiens. Ainsi la réalité et la fiction de Philip Dick se mêlent dans un flot épouvantable du « progrès » moderne.