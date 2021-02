Bonjour sain Nicolas,

Vous aviez juré de ne parler plus que de cinéma et d’Arts plus généralement, et voilà que vous recommencez !

Je vous avais déjà écris, jadis, que ça ne servait à rien de vouloir exposer un système entièrement fondé sur la duplicité, vous le savez fourbe, nous le savons aussi, bien. Passons à autre chose,… Renouez avec des méthodes autrement plus nourrissantes et inspiratrices, pour lesquelles vous pourriez occuper la place d’un Maître, plutôt que de passer pour un prophète de malheur de plus dans la cacophonie des blogosphères.

Les infos dont nous disposons tous sont en elles-mêmes l’objet de trucages et de luttes incessantes, nous passons notre temps à explorer des tunnels obscurs avec trente ans de retard sur ceux qui les ont creusés. C’est un jeu de piste vain et bourré d’impasses.

Nous savons déjà que nous sommes dans les ténèbres, et que ces chemins-là ne nous mèneront à rien, sinon à plus de désespoir. Aller plus loin dans la fange, juste pour savoir le goût qu’elle a, casher ou hallal ? On s’en fout !

Vous parliez souvent de la Bonne de Flaubert, cette petite normande qui ignorait que Louis-Philippe avait été renversé, et que l’auteur prenait en référence. Finalement cette bonne savait l’essentielle : les jeux du Pouvoir nous dépassent complètement, c’est à en perdre son latin, la foi, l’amour de la vie, et l’espoir surtout.

Le Christ lui-même parlait de guerres et de bruits de guerres, mais exhortait ses apôtres à garder la tête froide et à mener un combat sur lequel l’ennemi ne pouvait avoir de prise, parce qu’il touchait à l’intimité des personnes, à leurs sensibilités et à leur manière de voir le Monde.

Votre travail critique et littéraire aurait tendance à produire les mêmes effets.

Sain Nicolas, faites avec l’Art, la littérature, le cinéma, et toutes ces belles choses que vous connaissez, faites les nous connaître, faites les nous comprendre !

Rendez-nous plus fort ! Rendez-nous plus savants ! Par la connaissance nous les briserons !

Vous êtes le meilleur à ce jeu-là, c’est quelque chose qu’on ne vous enlèvera pas et qui fait l’unanimité ou presque parmi vos fidèles lecteurs.

S’il est une chose dont je suis sûr, est que le Monde a plus de chance de finir noyer dans un torrent de merde que dans le feu nucléaire, c’est pourquoi on ne pourra s’en sortir que par le haut !

Ciao l’intello.

Flaubert donc : J’ai eu aujourd’hui un grand enseignement donné par ma cuisinière. Cette fille, qui a vingt−cinq ans et est Française, ne savait pas que Louis−Philippe n’était plus roi de France, qu’il y avait eu une république, etc. Tout cela ne l’intéresse pas (textuel). Et je me regarde comme un homme intelligent ! Mais je ne suis qu’un triple imbécile. C’est comme cette femme qu’il faut être (lettre du 3 mai 1853)…