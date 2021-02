Mamans et bébés, Tatiana vous explique la signification sacrée des berceuses… Découvrez aussi la traduction bilingue et juxtalinéaire d’Eugène Onéguine, l’être qui annonçait notre futur (ou notre présent permanent)…

Le s berceuses

Les chansons-berceuses forment une partie de l’héritage folklorique très intéressante et particulière. Paradoxalement on chante les berceuses pour les nouveau-nés pendant un an ou un an et demi – tous ce temps où les enfants ne sont pas capables de comprendre et de répéter les paroles, et dès qu’ils commencent à concevoir le verbe on arrête de chanter ces chants de sommeil.

Dans la société traditionnelle ukrainienne la vie d’un bébé est considérée comme celle qui est le plus exposée à tous les dangers et périls. C’est pourquoi le rituel de chant des berceuses (accompagné par les rituels de la purification (40-ème jour) pour sa mère et pour lui, et le rituel de la première coupe de cheveux (à l’âge d’un an) comme le passage vers la vie commune de la famille) est obligatoire pendant la première année de la vie de bébé. La nouvelle vie est constamment en danger et surtout la nuit, sans protection de la sainte lumière. La mère et la famille utilisent les objets-protecteurs (le sel, les grains de pavot, l’ail, les objets coupants et tranchants) et les actes-protecteurs (encensement) pour détourner le mal, éloigner les forces obscures.

Selon les déductions des folkloristes le chant de la mère est un des plus forts protecteurs pour le bébé nouveau-né. L’amour de la mère se matérialise dans la chanson-berceuse, la mère puise ses forces dans la communication sacrée avec des ancêtres-protecteurs du clan. La voix-même irradie une telle force qu’elle crée une bulle ou un cercle de protection dans le rayon de son résonnement.

A part de la fonction de la protection, la berceuse doit agir comme une formule magique : la mère répète dans son chant tout ce qu’elle souhaite de mieux pour son bébé, sa conjuration fait appel aux biens terrestres, à la santé et à la bonté. Ainsi la particularité la plus signifiante des berceuses c’est la présence de la formule (au niveau poétique, rythmique et modal), et en préservant l’intégrité de la formule les berceuses originales nous montrent intactes des rituels les plus anciens.

Les régions ukrainiennes comptent sept formules mélodiques pour les berceuses ; l’unité mélodique permet d’appliquer les textes poétiques différents sur le même air répétitif et tendre.

Les textes des berceuses portent les composants spéciaux : un refrain répétitif avec des interjections intraduisibles (luli-luli, oy luli-luli, bayou-bay, bay, lulay je lulay, goyda-goyda…. Pensez au nom anglais pour les berceuses – « lullaby ») qui devaient sans doute accélérer le sommeil, comme les refrains-interjections finals (a-a-a, o-o-o, e-e-eh…).

Les berceuses les plus archaïques commencent par les propositions impératives (dors, endors-toi etc.) qui les rapprochent de l’hypnose ; on remarque aussi les noms mis en apostrophe (Le Sommeil et la Somnolence personnifiés). Egalement les berceuses évoquent dans leurs textes les objets qui présentent deux mondes parallèles – le monde d « ’au-delà » et celui d « ’ici ». Les choses de l’ « autre » monde, ou du monde totémique, protègent le bébé et aident à s’endormir (ce sont les chats, les colombes, les oies, le coucou ; des éléments – pluie, vent, des baies magiques ; les choses dorées, ou en or, les choses extrêmement belles, les mets très bons et doux). Les choses de « ce » monde sont le berceau, les bottes, les pommes, la bouillie etc. Les deux mondes s’entrelacent et le bébé se retrouve dans la belle réalité dorée et enchantée, couvert du cocon de protection formé par le chant magique de sa mère.

Oh le sommeil erre près des fenêtres

Oh le sommeil erre près des fenêtres (2),

Et la somnolence – près de la haie (2).

Le sommeil demande la somnolence (2) :

« Où allons-nous passer la nuit ? » (2)

« Nous passerons la nuit-là (2)

Où la maison est bien au chaud (2).

Nous passerons la nuit là-bas (2),

Nous y bercerons le petit enfant (2) ».

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2021/02/09/tatiana-vous-amene-dans-la-belle-realite-doree-et-enchantee-couvert-du-cocon-de-protection-forme-par-le-chant-magique-des-berceuses/