Voilà que selon un savant français, dont nous ne nous souvenons plus du nom, de récents tests montrent que les niveaux de QI chutent dans de nombreux pays. Il s’agira de la première génération à avoir, aux tests de QI standards, des scores inférieurs à ceux de leurs parents.

Nous pensions que c’était impossible. A lire les nouvelles… à voir « l’insurrection » du Capitole… à écouter les avis des « influenceurs »… et à observer l’attitude des politiciens – nous pensions que les QI étaient déjà à un plancher cyclique. Il est triste de se dire qu’ils pourraient baisser plus encore.

Un nombre croissant de chercheurs et de psychologues pensent que les smartphones et les iPads affaiblissent en réalité le cerveau. Une explication : les gens n’ont tout simplement plus besoin de réfléchir autant.

Chaque problème a une solution – en un clic. Pas besoin de comprendre par soi-même. Pas besoin de mémoriser des faits, des numéros de téléphones ou des instructions. Pas besoin de faire des calculs.

Il suffit d’apprendre à utiliser son « cerveau externe » – son téléphone intelligent.

https://www.dedefensa.org/article/le-pokemon-et-la-cretinisation-technologique-en-1880

https://www.dedefensa.org/article/notes-sur-la-liquidation-de-platon-aristote