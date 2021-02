https://www.zerohedge.com/political/texas-facing-humanitarian-crisis

PAR TYLER DURDENMERCREDI 17 FÉVRIER 2021-9: 51

Lors de sa première apparition publique depuis la campagne, le président Biden a rejoint Anderson Cooper de CNN sur scène hier soir à Milwaukee dans une discussion de style hôtel de ville . Cela ne s’est pas bien passé … mais vous ne le sauriez jamais si vous ne lisez que les médias grand public.

Quand Anderson Cooper a posé la question percutante « Comment est-ce de vivre à la Maison Blanche? » Biden a répondu en déclarant: «Je me réveille tous les matins, je regarde Jill et je dis ‘où diable sommes-nous?’

Cela sera certainement réconfortant pour les Américains.

Ailleurs lors de l’échange d’accident de voiture, Biden a affirmé que d’anciens militaires et d’anciens policiers alimentaient la «croissance de la suprématie blanche», tout en affirmant que le président Trump avait refusé de la condamner:

Plus tard, Biden a poursuivi en affirmant que les personnes de couleur ne savent pas comment utiliser Internet.

En ce qui concerne le racisme en Chine communiste, cependant, ce n’est qu’une «norme culturelle»:

«Je ne vais pas dénoncer ce qu’il fait à Hong Kong, ce qu’il fait avec les Ouïghours dans les montagnes occidentales de la Chine… culturellement, il y a des normes différentes que chaque pays et leurs dirigeants sont censés suivre», a-t- il ajouté.

En ce qui concerne la crise actuelle des coronavirus et la lenteur de l’adoption du vaccin aux États-Unis, Biden a vraisemblablement accusé Trump de « perdre du temps » avec le déploiement du vaccin (malgré le fait que l’administration de Trump a défié toutes les chances de faire distribuer le vaccin en un temps record):

Biden a également menti de manière flagrante et a affirmé qu’il n’y avait pas de vaccin lorsqu’il est entré en fonction…

Pense-t-il vraiment que les Américains ne se souviennent pas il y a 30 jours?

Lorsqu’on lui a demandé quand il verrait la fin des verrouillages et des mandats de masque, Biden a déclaré qu’il « espère » que ce sera terminé dans UN AN…

Quelle épave.

Comme le souligne Mark Angelides de LibertyNation, le manque de couverture de cette catastrophe montre que le quatrième pouvoir américain est entré dans une nouvelle ère de cécité volontaire:

Lorsque les déclarations du président sont minimisées ou ignorées par les médias traditionnels, cela soulève la question de savoir à qui on peut faire confiance pour diffuser les nouvelles. Il y a une guerre de censure en cours entre les géants des médias sociaux et les petits magasins qui ne suivent pas la ligne du parti. Cette situation est allée bien au-delà du service qui est le plus susceptible de fournir des informations factuelles et est arrivée au point où les péchés d’omission sont non seulement omniprésents mais aussi destructeurs.