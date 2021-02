Texte de sa très savante lettre :

Tout ce qu’on demande à un Etat c’est que les choses fonctionnent ; lorsqu’elles ne le font plus, il ne sert plus à rien. Depuis le 3 novembre, la fonction de justice s’était déjà évaporée. Il reste que l’autorité, non légitime, comparable à celle d’un gang de quartier.

La situation de catastrophe technologique au Texas aujourd’hui donne raison, de manière évidente et même spectaculaire, aux survivalistes, c’est-à-dire à ceux qui se méfiaient non pas de l’Etat en tant que notion, mais de l’Etat décadent et incompétent d’une civilisation en déclin.

Ce mouvement remonte à la fin des années 60 et début des années 70 (le personnage de Burt Reynolds dans « Deliverance » (1972) tient un discours survivaliste, quant à la « Nuit des Morts-Vivants », le film date de 1968) et n’a cessé de se renforcer depuis.

Les descriptions de familles texanes s’entassant pêle-mêle dans les rares maisons chauffées individuellement sont un écho de la demeure des Jivago (« Le Docteur Jivago », 1965), collectivisée par un régime incapable d’assurer la survie de ceux dont il a la charge. Et c’est dans une petite isba lointaine que les Jivago vivent leurs meilleures années, à côté d’une datcha vide et transformée en palais de glace.

Comme je l’avais écrit en parlant des Red States en tant que seule entité promise à un avenir aux USA, même s’il n’est que de survie, toutes ces tribulations sont autant d’épreuves qui serviront à prouver l’échec de certaines idéologies et la validité d’autres.

Deuxième lettre :

Alors *comme je l’avais écrit il y a quelques mois* 😉 😉 les Red States sont une variante de la société US, conditionnés par la machine politico-économique, ils sont une variété d’ice cream de plus comme les Yuppies ou les BLM LGBT etc.

Mais ils se situent dans une idée de tradition, là où les Blue States se situent au contraire dans une logique de fuite en avant. Dans la tradition il y a des choses qui ont forcément fonctionné, alors que dans l’utopie des Blue States il y a un rêve, qui forcément va se heurter à la réalité. C’est pourquoi les Red States ont une capacité de résilience politique et que les Blue States n’en ont pas.

Dans les différents forums US que j’ai pu parcourir ces années, les forums US conservateurs sont plus ouverts à la discussion que ceux, complètement dogmatiques, des « liberals », mais l’inculture est partout très puissante. Le plus grand obstacle sera la place que prendra la religion dans la société Red State ; pour l’instant le poids des Evangéliques, que je ne sais pas comment qualifier sinon de « secte d ‘Etat », est écrasant.

C’est à mon avis là, dans le débat interne aux Red States après la disparition de la population « Blue State », que se jouera l’avenir des Etats-Unis, un débat entre la rigidité doctrinale (l’enfermement dans la tradition) et la prise de risque (le chaos d’une vie nouvelle).

Politiquement, les Blue States sont morts depuis la fraude électorale en 2020 et le « coup » de 2021. Il peut il y avoir une clique plus ou moins grande qui se tienne au pouvoir plus ou moins longtemps, et qui fasse même des magouilles géopolitiques en Syrie ou en Ukraine plus ou moins réussies, mais en ce qui concerne l’adhésion de la population c’est bel et bien fini. La bassesse des procédés utilisés, la folie des participants, la collusion avec les grands médias (on se croirait dans une dystopie rédigée par le CNR en 1944), en opposition avec la posture légaliste et noble de Trump par contraste, tout cela a cimenté les USA dans le camp rouge pour trois générations.

Et la population « bleue » c’est celle des villes (cf mon article aujourd’hui disparu » Le Rat Bleu des villes et le Rat Rouge des champs »), or les villes sont sur le point de mourir, la situation au Texas est on ne peut plus éloquente à ce propos. C’est ce qui se passe lorsque des sociétés complexes cessent de fonctionner.

C’est très bien expliqué dans l’épisode pilote de BBC Connections (de 1979 !), une excellente série sur l’histoire de la technologie, disponible ici :

James Burke Connections, Ep. 1 « The Trigger Effect »

Si on regarde cet épisode, qui examine les répercussions du grand blackout de 1965 et l’extrapole, on croit voir le monde de 2021, et on comprend que les villes vont très bientôt cesser de fonctionner. Or c’est là où se concentre le « pouvoir bleu » (en me relisant je réalise que ça fait un peu pub pour des produits WC).

Qu’il y a-t-il au-delà des villes ? Voici une carte des votes de 2020 à l’échelle des comtés :

https://inthesetimes.com/imager/s3_us-east-2_amazonaws_com/itt-images/Bullington-win-rural-report-Edited_01c8ac7cc3b849e525e370bc51344120.jpg

En tant que territoire, les USA sont un espace « rouge », un espace remarquablement uni. Comme nous sommes des êtres physiques, la proximité est un phénomène réel, qui est d’abord géographique mais aussi intellectuel. C’est pourquoi les sociétés sont liées à un territoire, alors que « la société connectée » meurt dès qu’il fait trop froid au Texas.

Les migrations qui accompagnent inévitablement un effondrement, la fin de l’agriculture mécanisée qui nourrit tant d’Américains, n’y changeront pas grand-chose au final, l’implantation géographique étant un facteur de permanence très fort. Le futur des Etats-Unis est rouge, mais sans doute avec des variations importantes d’un endroit à l’autre.