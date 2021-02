Avez-vous déjà senti que votre lutte est moins contre les élites pédophiles folles de pouvoir que contre votre propre peuple?

Vous savez de qui je parle. Ces amis et membres de votre famille qui portent des masques et qui refusent de voir ou de reconnaître la vérité.

Ce voisin qui regarde du porno avec lequel vous échangez des salutations, et qui répond avec sarcasme lorsque vous commentez ou évoquez le sujet de la politique.

Ce collègue que vous essayez parfois d’éduquer tout en restant prudent de peur qu’il ne vous dénonce aux Ressources humaines. Sont-ils vos vrais ennemis dans la vie?

Vous suivez ce site et d’autres. Vous passez d’innombrables heures à lire, à faire des recherches et à prier. Vous êtes au courant de l’état du monde et de la chaîne sans fin de mensonges et de canulars perpétués sur les peuples de chaque nation.

Pourtant, lorsque vous abordez ces sujets avec les personnes que vous connaissez, elles vous regardent avec des visages vides. Leurs yeux brillent et vous pouvez presque entendre leurs pensées: « C’est un cinglé! »

Ce membre de la famille chuchote ensuite dans votre dos et dit à vos parents, frères et sœurs et cousins ​​que vous avez perdu la tête. Cet ami cesse de renvoyer vos appels et vos e-mails. Ce voisin et ce collègue font tout leur possible pour vous éviter. Sont-ils vos vrais ennemis dans la vie?

Tous ceux que vous croisez portent un masque. Certains portent deux masques. Certains portent deux masques, un écran facial et des gants.

Vous dépassez les commerces de votre quartier. Chacun sans exception a un panneau à l’entrée vous obligeant à porter un masque pour entrer. Chacun a des empreintes de pas peintes sur le sol vous indiquant exactement où vous tenir. Chacun d’eux est rempli d’idiots portant des masques qui suivent scrupuleusement des instructions comme de petits chiots obéissants.

Sont-ils votre véritable ennemi?

Si les autres en savaient autant que vous, tout le canular du virus ne se produirait pas, l’élection volée ne serait pas autorisée et la vie serait tellement plus simple et plus facile.

Vous vous rendez compte, avec une pointe d’ironie, que si les autres en savaient autant que vous, LEUR vie serait tellement plus simple et plus facile. Presque toutes leurs plaintes, leurs problèmes et leurs défis dans la vie disparaîtraient tout simplement.

Pourtant, ils refusent obstinément de rechercher, de voir ou de reconnaître la vérité. En effet, ils embrassent chaque mensonge.

Sont-ils vos vrais ennemis dans la vie?

J’attends toujours que quelqu’un m’arrête dans la rue et me demande pourquoi je ne porte pas de masque.

Cela fait onze mois maintenant et j’attends toujours. J’estime avoir croisé plus de 16 000 personnes portant des masques au cours de cette période (50 personnes par jour pendant 330 jours), sans parler d’innombrables voitures qui passent.

Pas une seule personne n’a exprimé une once de curiosité. Personne ne m’a vu et s’est dit: « Il ne porte pas de masque. Pourquoi est-ce que j’en porte un? » Ou peut-être l’ont-ils fait, mais la peur, la stupidité ou les deux les ont empêchés d’explorer davantage la situation.

Avez-vous déjà envoyé à quelqu’un un article de ce site? Quelle a été leur réaction? De tous les articles que vous avez envoyés, quel est le pourcentage de personnes qui ont répondu? Est-ce que l’un d’eux vous parle encore?

Jésus a dit: « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés que quelqu’un ressuscite d’entre les morts. »

Nous n’avons pas Moïse aujourd’hui, mais nous avons une avalanche virtuelle d’informations disponibles même avec l’état actuel de la censure, du démantèlement et de l’interdiction de livres. Et encore – et TOUJOURS – la grande majorité des gens refusent de rechercher, de voir ou de reconnaître la vérité. Sont-ils vos vrais ennemis dans la vie?

————————

Mike Stone est l’auteur de Based , un roman pour jeunes adultes sur la race, les rencontres et la croissance en Amérique, et A New America, le premier roman de l’Alt-Right, une comédie noire qui se déroule le jour de l’élection 2016 à Los Angeles – – Disponible sur Amazon.

https://www.henrymakow.com/