D’un lecteur compositeur : « Si je comprends bien ce que je lis sur la scène politique américaine, à moins que là-aussi je sois distrait au point qu’on me kidnappe mon équilibre mental, Trump exerce en ce moment un gouvernement souterrain de transition et attend les conclusions du rapport Durham avant de revenir à la Maison Blanche. »

Nous sommes dans l’attente, mais d’ici la fin du mois il y aura des Divulgations sur les Opérations en cours !

Charlie Ward : Je suis suivi par des gens de 103 pays, mais surtout par des gens d’Amérique…

3:21 Charlie Ward [Répondant à une question sur les élections truquées en Ouganda] Nous sommes dans une période où tout cela va changer… c’est le but de ce voyage… ce n’est pas seulement l’Amérique où l’État Profond et la Cabale ont essayé de voler les élections… cette fois-ci, ils ont été pris les doigts dans le nez.

3:36 Le plus important est que nous attrapions TOUTE PERSONNE UNIQUE impliquée dans ce terrible acte de trahison contre le peuple américain…

3:45 Donald Trump n’a pas seulement gagné, il a gagné à une majorité massive… Donald Trump est un homme d’honneur, peu importe que vous l’aimiez ou non… c’est un homme honorable, un grand père, un arrière grand-père… Je connais des gens qui le connaissent et ils parlent de lui en termes très élogieux…

4:02 Donc si vous volez un homme d’honneur et qu’il se tait, je serais très très inquiet en ce moment… parce qu’il vous a amené là où il a besoin de vous… et il va vous exposer… c’est ce que nous vivons en ce moment…

4:15 Suite de Charlie Ward : Et ces pays qui ont eu des élections où le bon homme aurait dû entrer mais où la Cabale s’est assuré que leur homme y entre… leurs jours sont révolus… ce n’est pas beau ce qui s’est passé dans de nombreux pays… en Afrique… dans de nombreux pays du monde, le Royaume-Uni inclus… l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, ils ont tous été confrontés à cela où la Cabale, l’État Profond ont fait entrer leur homme ou leur femme… ces jours sont révolus…

4:43 Nous sommes dans la période de transition en ce moment… alors ne paniquez pas… ayez la Foi… parce que nous sommes en pleine transition de l’obscurité à la lumière… où nous avons été sous le contrôle du satan et du mal… nous nous en éloignons en ce moment… Restez calme, soyez pacifique… nous sommes dans une période de changement…

5:10 Ces pays qui ont utilisé les serveurs Dominon pour changer les votes, ou qui ont payé des gens pour changer le vote… ces jours-là sont révolus, c’est exposé en ce moment même… et si cela a pris 4 ans à l’Amérique pour régler le problème avec ces autres pays, vous pouvez imaginer… cela va prendre du temps… la patience est ce dont nous avons besoin en ce moment… la VÉRITÉ sortira toujours…

17:05 Charlie Ward : Pendant le week-end, je n’étais pas bien. Mon œil [droit] s’est complètement fermé. C’est juste que je suis trop fatigué. J’en fais juste trop. Nous avons donc réduit le nombre de vidéos cette semaine, de 4 ou 5 à 2, pour que je puisse me reposer. Mon corps s’est complètement refermé sur moi samedi et dimanche. Je suis sorti pour essayer de jouer au golf et je n’ai pas pu…

17:44 Surmenage. Travailler dur. Mais je suis un garçon de fermier et c’est l’heure de la récolte maintenant, alors il faut sortir et faire le travail… Je m’inquiéterai du repos plus tard.

18:10 Suite de Charlie Ward.. : [Question : quand est-ce que NESARA se passe ?] On y est presque. Je parlais aux gens de Quantum Financial System il y a seulement 10 minutes. Le numéro 2 du Système Financier Quantique.

18:27 Ils ont commencé à émettre des paiements hier, sur les échanges et l’aide humanitaire.

18h35 Il se passe des choses. Quelques petits détails techniques sur lesquels ils travaillent. Ils me disent que… la vérité est qu’ils ne me diront rien tant que ce ne sera pas fait. Quand ce sera fait, ils me le feront savoir.

19:54 [Question : Quand verrons-nous toutes les arrestations annoncées publiquement ?] Ça se répand maintenant mais les médias traditionnels le bloquent… ça fait partie de l’exposition. L’armée a annoncé, à plusieurs reprises, que certaines arrestations avaient eu lieu, et les médias traditionnels ne l’ont pas fait… mais tout cela fait partie de la pantomime. Tout cela fait partie du plan visant à les exposer pour ce qu’ils sont.

20:51 Je pense que nous verrons les arrestations rendues publiques ce mois-ci…

https://changera.blogspot.com/

https://changera.blogspot.com/2021/02/kelli-rivers-charlie-ward-cela-bouge.html#more