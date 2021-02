Le grand reset : La voie occidentale vers la dékoulakisation

Par Ugo Bardi – Le 11 janvier 2021 – Source CassandraLegacy

Affiches de propagande soviétique promouvant la collectivisation de l’agriculture dans les années 1930

En bas à droite de l’affiche, on peut voir un petit homme s’opposer à la ligne des paysans en marche. Il est reconnaissable comme un « Koulak« , un des agriculteurs indépendants locaux qui ont été dépossédés et partiellement exterminés pour laisser la place à des fermes collectivisées, considérées comme plus efficaces. Il existe plusieurs similitudes entre la chute des Koulaks et l’actuel « Grand Reset » qui voit la destruction d’un certain nombre d’activités économiques, telles que le commerce de détail, considérées comme inefficaces par rapport au commerce électronique moderne.

Dans les années 1930, l’Union soviétique a procédé à la « dékoulakisation » (раскулачивание) de l’Ukraine. C’est le terme donné à la suppression des agriculteurs indépendants relativement riches (« koulaks »), pour les remplacer par des fermes collectives. Leurs propriétés ont été confisquées, beaucoup d’entre eux ont été déplacés dans des régions éloignées, et certains ont été exterminés. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils sont certainement de l’ordre de quelques millions de personnes. Le passage aux fermes collectives a peut-être été l’une des causes de la grande famine ukrainienne du début des années 1930, connue sous le nom de « Holodomor« .

Les raisons de la dékoulakisation sont multiples. Elles sont en partie liées à la croyance que les entreprises à grande échelle, planifiées de manière centralisée, sont le moyen le plus efficace d’organiser la production. Ensuite, les Koulaks étaient considérés comme un ennemi potentiel pour le gouvernement soviétique, alors que la région qu’ils occupaient était un atout stratégique en termes de production alimentaire à une époque où les famines étaient une arme de guerre efficace.

Mais ces considérations ne suffisent pas à expliquer pourquoi les Koulaks ont été si impitoyablement détruites en quelques années seulement. Il s’agissait plutôt d’un simple jeu de pouvoir : le gouvernement soviétique visait à contrôler tous les moyens de production de l’État. Il ne pouvait pas tolérer qu’une partie importante de l’économie, la production alimentaire en Ukraine, soit gérée de manière indépendante. Il est donc intervenu avec toute la puissance que l’appareil d’État pouvait rassembler.

La partie la plus intéressante de cette histoire est que le retrait/extermination n’était pas seulement le résultat de la puissance militaire du gouvernement soviétique. C’est un exemple précoce d’une campagne de diabolisation réussie basée sur la propagande. Les Koulaks étaient constamment présentés dans les médias comme des « ennemis du peuple » inefficaces et peu fiables. Une fois qu’il a été établi qu’un agriculteur indépendant était un ennemi du peuple, toute tentative de défense des Koulaks transformait automatiquement leurs défenseurs en ennemis du peuple. Ainsi, les Koulaks furent complètement dépassés, incapables d’organiser une quelconque résistance collective. Le mieux qu’ils aient pu faire était de résister passivement, par exemple en cachant de la nourriture plutôt qu’en la livrant aux autorités soviétiques. Bien sûr, la propagande a exploité cela pour renforcer le message qu’ils étaient, en effet, des ennemis du peuple. C’est ainsi que fonctionne la propagande.

À ce stade, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire : la similitude de la situation actuelle avec la dékoulakisation d’il y a près d’un siècle. Cette fois-ci également, un secteur entier de l’économie (en fait plus d’un) est écrasé pour laisser la place à différentes entités économiques, considérées comme plus efficaces pour fournir les mêmes services : principalement la « nouvelle économie » des entreprises de la Silicon Valley. Ce changement est parfois appelé le « Grand Reset ». Un nom approprié qui pourrait également être appliqué à la dékoulakisation.

https://lesakerfrancophone.fr/le-grand-retour-la-voie-occidentale-vers-la-dekoulakisation