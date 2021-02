Comment une telle calamité météorologique historique pourrait-elle ne pas être le produit d’une fabrication météorologique très furtive après une manipulation atmosphérique très sophistiquée?

Regardez de près la carte météo ci-dessous. Ce que cela suggère fortement, c’est que la plus grande tempête de verglas de l’histoire des États-Unis a été méticuleusement géo-conçue pour couvrir le deuxième plus grand État du pays par superficie.

Encore une fois, l’application du rasoir d’Occam par tout détective géoterroriste indique directement une guerre météorologique très avancée menée par les géo-ingénieurs criminels au nom de leurs maîtres mondialistes.

Mais pourquoi la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial ordonnerait-elle un cataclysme si dévastateur?

Parce que le Texas est un État très ROUGE et prêt à gronder avec l’administration Biden – c’est pourquoi!

En fait, l’administration Abbott est prête à déployer une série de mesures et de mandats qui servent tous à réclamer leurs divers droits constitutionnels longtemps négligés. Le duo criminel Biden-Harris le sait et est déterminé à rendre toute frappe préventive nécessaire pour contrecarrer ces initiatives du gouvernement texan qui brisent la FED.

POINT CLÉ: Le Texas teste la FED et crée une banque adossée à l’or

Non seulement cela, mais l’équipe de direction du gouverneur Gregg Abbott a préparé une législation qui ira à l’encontre du plan 2021 de Biden visant à verrouiller l’État (et tous les autres États). Les bureaux extérieurs de ces prochains gouverneurs repousseront également durement les décrets absurdes et illégaux de Biden qui promeuvent le programme marxiste culturel ultra-libéral d’Obama.

Public Intelligence Blog vient de publier les observations suivantes sur le «Texas pushback» à partir d’un « Alert Reader Supporting Comments below the Fold ».

Comme nous l’appelons…

1) Le Texas a créé son propre coffre-fort et sa propre banque il y a quelques années

2) Le Texas accepte les paiements en or et en argent

3) NYC Nasdaq a déménagé au Texas il y a quelques mois (ou est en train de le faire)

4) Le Texas poursuit l’administration de Biden pour immigration

5) Le Texas a poursuivi les États coupables de fraude électorale avérée

6) Le Texas parle ouvertement de «Texit» du syndicat

7) Biden a annulé le pipeline Keystone

8) Le gouverneur du Texas est en train de poursuivre l’administration de Biden pour le pipeline Keystone

Et la liste continue…

Le Texas ne l’aura pas. Rien de cela. Et l’équipe Biden le sait.

Ainsi, les criminels politiques de carrière à l’intérieur du Beltway ont déchaîné les armes météorologiques les plus destructrices qu’ils puissent rassembler en 2021.

L’état actuel de l’art de la guerre météorologique géo-ingénierie est bien au-delà de ce que quiconque sait sauver les guerriers météorologiques.

Jetez un œil aux reportages suivants pour saisir la profondeur et l’ampleur de cette série en cours d’attaques géoterroristes sous faux drapeau. Faux drapeaux parce qu’ils sont attribués à «Mère Nature» ou à un «acte de Dieu» alors qu’il s’agit en réalité de crimes contre l’humanité commis par une cabale incorrigible de psychopathes criminellement fous.

Les guerriers météorologiques géo-ingénieurs tuent littéralement les habitants du Texas!

Ce Mega Frankenstorm a été dirigé au Texas par les géo-ingénieurs dirigés par les mondialistes pour paralyser tout l’État, en particulier l’économie – même le raffinage du pétrole est arrêté!

Les mondialistes du NWO visent des armes de géo-ingénierie à la capacité de raffinage du pétrole du Texas

Ne vous trompez pas: le mondialiste du NWO a lancé une attaque météorologique majeure contre le Texas soutenant Trump

GUERRE MÉTÉO: Un nombre sans précédent de 2,7 millions de clients au Texas sont sans électricité… avec des températures proches de zéro.

Les mondialistes du NWO dirigent des armes de géo-ingénierie au Texas Trump Country

Même l’ empilement de 133 véhicules à Fort Worth, au Texas, qui a tué 6 personnes et en a blessé beaucoup plus le 11 février n’était pas un accident du destin ou un hasard de la nature. Les mondialistes meurtriers profiteront souvent de ces calamités météorologiques pour infliger encore plus de douleur et de souffrance à leurs victimes afin qu’ils blâment finalement leurs dirigeants du GOP.

