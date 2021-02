Un lecteur rebelle raconte le COVID de son épouse ; pendant ce temps le passeport vaccinal enterre notre liberté un peu plus, et 46 personnes âgées meurent du vaccin en Andalousie… Abrutissement et tyrannie généralisés. Evangile orthodoxe du jour (Luc, 18, 8) : « Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

Merci Nicolas

Elle commence juste à reprendre des forces!! Ce truc l’a mise à plat!

Le médecin lui a donné de l »azythromicine.

Je lui ai donné de la vitamine D et du Zinc. Elle a un peu toussé mais ses poumons n’ont pas été atteints. Beaucoup de fièvre, de courbatures, des nausées qui l’ont empêché de manger pendant 5 ou 6 jours et des maux de tête incessants ont été les symptômes.

Du coup elle s’est convertie au régime préventif que je prends depuis mars dernier, vitamine C, D, Zinc et magnésium à doses plus fortes que ce que les vendeurs de médocs préconisent…on va en faire des stocks…avant qu’ils ne les interdisent.

C’est une bonne grosse grippe…j’ai récupéré une liste de médecins qui sont susceptibles de donner les traitements alternatifs sur le 89, au cas ou ça revienne. J’espère égoïstement que les ravages des injections Arn auront montré toute leur étendue avant que mon tour arrive….ma grand-mère de 96 ans refuse le vaccin…ma mère, réfugiée en Bretagne et auto isolée dans la verte depuis longtemps, ne veut pas en entendre parler. Au fond, toutes les personnes de bon sens un décalées que je côtoie on la même approche.

Je sens la méthode appliquée par Micron et consorts en ce moment…la peur ne marche plus vraiment. On va faire rêver les froncés à un avenir meilleur à l’approche du printemps. Si tu acceptes de te faire piquer pour avoir l’ausweis magique, que tu es bien gentil en continuant de fermer ta bouche, tu pourras retourner bouffer ta merde favorite au mac do!!! Un bon maxi best of mac cafard sauce compost façon gates pour les covidés à Ausweis!!!

Au secours!!!!