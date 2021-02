Gildas nous écrit de Bretagne. Le chef-d’œuvre de Donald Trump est à venir. Le Donald n’a pas concédé la victoire et on va vers une « opération d’ampleur biblique ». De toute manière nous allons vers des catastrophes de proportion biblique, pas vrai ?

Un de tes lecteurs préfère entendre parler de comédies musicales, mais la réalité contemporaine est infiniment plus excitante. Dernier message d’Alexis 21-02-21. Il cause une heure pour dire ce qui pourrait être dit en 15 mn, si t’as pas le temps, j’ai noté ceci :

« Trump n’a pas concédé la victoire. N’a pas sérieusement contesté l’élection, malgré les preuves accablantes. A dit à plusieurs reprises : « We caught them all ».A mis en place des programmes « above top secret » de continuité e gouvernement sous de faux prétextes [Covid faux prétexte].A signé un ordre exécutif en 2018 lui octroyant des pouvoirs extraordinaires en cas d’ingérence étrangère lors de l’élection.A nommé les spécialistes en guerre asymétrique Chris Miller une semaine après l’élection.Flynn a demandé aux soldats digitaux de ne pas se décourager mais de se réengager pour poursuivre les opérations, comme Washington au moment crucial de la guerre d’indépendance.Flynn a dit « Hold the line » [Erreur d’écriture, Alexis écrit « Hold the wine »… Le Champagne peut-être…]Flynn a dit que des événements historiques sont à venir d’ici peu.Contre toute attente, William Barr n’a pas enquêté sur la fraude électorale.Barr fait de Durham un Special Counsel et a reporté la conclusion de l’enquête à après l’élection.À de nombreuses reprises, l’armée n’a pas offert le protocole habituel réservé au Président des USA à Joe Biden.L’armée a les preuves de la fraude et de la compromission de Joe Biden.Le général Milley, nommé par Trump, a assuré que l’armée américaine défendrait la Constitution coûte que coûte. Washington DC est sous occupation militaire.« The best is yet to come ! ». Donald.

« Une bataille sans précédent dans l’histoire de l’humanité ».Alexis qualifie Biden d’ »agent chinois », carrément.Il n’y a pas présentement de gouvernement américain constitutionnellement élu.Il mentionne les Européens qui ont « lancé la serviette » (sont découragés). « Comprenez qu’il y a un plan et qu’il ne peut en être autrement ». Flynn parle de « TRUTH BOMBS ». « Dans une bataille de l’information, la vérité plus forte que les balles ». Alexis nomme tout ceci « Le chef-d’oeuvre » de Donald Trump, et l’illustre par une peinture où le Donald en tenue d’artiste dévoile une grande toile.« Le plan » est encore plus sioux qu’on croyait, mais sa conclusion peut encore attendre des semaines ou des mois… Mais ce sera une opération « d’ampleur biblique ! ».Bien à toi.

https://odysee.com/@G%C3%A9opolitique,:e/3516c5:c