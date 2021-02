La situation actuelle n’est pas sans rappeler celle du roi Jean d’Angleterre qui a signé la Grande Charte (Magna Carta) à Runnymede en 1215, sous la contrainte des barons anglais. À l’heure actuelle, le gouvernement américain semble être submergé par les barons du Web, un peu comme l’était le roi Jean d’Angleterre. Au moins, quand vous entendez que Twitter peut annuler le compte du président des États-Unis, alors vous comprenez qui est le patron.

Et nous voilà dans une situation classique de l’histoire : un gouvernement central contesté par des seigneurs féodaux. C’est typique du moment où un État commence sa descente vers l’effondrement, c’est ce qui se passe avec l’Empire d’Occident. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? L’histoire peut-elle nous servir de guide ?

L’histoire, nous le savons, rime toujours, mais ne se répète jamais. Dans les années 1930, les Koulaks ont été détruits par des puissances supérieures et ce fut la fin de l’histoire. Aujourd’hui, la situation est beaucoup plus fluide.

D’une part, il n’y a pas une seule entité monolithique impliquée. Nous avons plusieurs barons qui ont temporairement trouvé un objectif commun, mais qui sont potentiellement en conflit les uns avec les autres. Ensuite, le gouvernement américain n’est pas encore si faible. Il contrôle encore (et est contrôlé par) l’armée, et c’est l’élément crucial qui peut changer beaucoup de choses.

On ne sait pas très bien ce que les militaires pensent de la situation actuelle. Ils n’ont probablement pas d’objections particulières à l’élimination du commerce de détail et d’autres activités économiques obsolètes. Mais ils comprennent aussi qui les paie : ils ne reçoivent pas leur argent des « Web Barons », mais du gouvernement. Et ils peuvent décider de faire quelque chose pour éviter d’emprunter le même chemin que les magasins de proximité. Quelques chars d’assaut devant le Capitole enverraient un message beaucoup plus clair aux « Web Barons » que celui transmis par un chaman à cornes et à moitié nu.

Si le gouvernement est soutenu par une force militaire crédible, il serait alors possible de réduire le pouvoir des monopoles du Web : Facebook, Google, Microsoft et les autres pourraient être nationalisés et/ou divisés en entités moins puissantes. D’autre part, rien n’empêche les Webs Barons de constituer leurs propres forces militaires. Situation fluide, en effet.

La seule chose sûre est que le déclin de l’Occident est en cours. Il n’y a pas grand-chose à faire pour y remédier.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, relu par Wayan pour le Saker Francophone