Extraits du texte de Philippe Grasset sur notre esclavage numérique :

Voici le passage où Torba s’attache à cette “composante quasi-mystique sinon religieuse”, dans des termes extrêmement crus et directs :



« Lors d’une rencontre samedi sur le réseau ‘War Room’ de Steve Bannon, ancien assistant du président Trump, Torba, chrétien convaincu, a affirmé que les ‘Big Tech’ cherchent à créer une “race posthumaine”.

» “Ils parlent d’une transformation biologique de la race humaine”, a déclaré Torba.

» “Ils parlent de puces dans votre cerveau ou de la modification de votre ADN, toutes ces sortes de choses qui impliquent l’application de la technologie à la biologie humaine pour l’amener, je pense que c’est dans leur esprit, au niveau supérieur, en faisant essentiellement d’eux des dieux et en nous ayant tous, le reste d’entre nous, sous leur contrôle. C’est fondamentalement détruire notre humanité en introduisant leur technologie dans notre corps et, selon eux, dans notre âme. Ils veulent vivre éternellement. Ils veulent être des dieux, ce que, bien sûr, Dieu ne va pas prendre à la légère et sur quoi il va porter un jugement”.

» Torba a insisté sur son souhait que les chrétiens doivent reconnaître que cela se passe.

» “Ce n’est pas une théorie de conspiration, ce n’est pas un film de science-fiction”, a expliqué Torba. “C’est l’avenir que ces types s’efforcent de mettre sur ses rails, c’est consolider leur pouvoir, consolider toutes les richesses pour eux, consolider toutes les données pour eux.”

» Lorsque Bannon a demandé si les puissances Big Tech cherchaient à créer une race post-homo-sapienne, Torba a répondu :“posthumaine c’est ça, et ils se font dieux avec cette technologie et ils asservissent le reste avec elle.”

» Il estime que les gens sont d’ores et déjà asservis dans une certaine mesure.

» “Ils nous ont asservis via ces appareils, via ce que nous mettons sur notre téléphone, où nous mettons nos données, où nous faisons confiance à nos communications privées”.

» “Nous l’ignorons, mais nous sommes asservis au numérique et nos esprits sont asservis à ces choses, que ce soit la télévision ou le téléphone, [dans ce domaine] les oligarques ont asservi notre esprit. Ce qu’ils veulent faire ensuite, c’est asservir notre biologie, ils veulent asservir nos corps en leur implantant des puces ou en modifiant notre ADN ou tout ce qu’ils doivent faire pour nous contrôler et nous rendre soumis tout en utilisant cette même technologie pour les élever au rang de dieux, les faire vivre éternellement, contrôler le reste d’entre nous comme autant d’esclaves numériques. C’est ce qui se passe en ce moment et les gens doivent en être conscients”.

» Le terme ‘transhumanisme’ a été discuté pendant des années à propos de la modification intentionnelle des êtres humains pour atteindre un niveau supérieur, surhumain. Torba souligne que les dirigeants de Big Tech se considèrent comme aussi puissants que des divinités.

» “Ces gens de la Silicon Valley, quand vous parlez de ce transhumanisme et de cette mentalité qu’ils ont, cela signifie qu’ils croient vraiment qu’ils sont Dieu”, a déclaré Torba.

» “Mark Zuckerberg croit qu’il est supérieur au reste d’entre nous et qu’il a la capacité de dire ce que quiconque a une voix sur internet est autorisé à dire, quels liens on peut partager. Je pense qu’aucune personne ne devrait avoir ce pouvoir”.

https://www.dedefensa.org/article/affrontement-metaphysique-bouffe

https://video.foxnews.com/v/6234512327001#sp=show-clips