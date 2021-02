Hollywood et la cabale des entreprises derrière lui ont longtemps cherché à être le centre de l’univers culturel américain. En d’autres termes, ils cherchent à pervertir la dynamique naturelle pour que la vie imite l’art au lieu de l’art imitant la vie. Et, s’ils contrôlent tout l’art, alors ils contrôlent les perceptions de la vie des gens.

Le concept de «consentement à la fabrication», posé par des gens comme Noam Chomsky, joue un rôle ici, mais je pense qu’il va bien au-delà de cela. Au contraire, Hollywood cherche non seulement à fabriquer le consentement du public, mais aussi à fabriquer le rapport du public à la réalité. Ils ne veulent pas seulement que nous gardions la tête basse et que nous acceptions à contrecœur leur fanatisme idéologique; ils veulent nous faire croire que leur voie est et a toujours été la SEULE voie.

Ce que je vois dans l’industrie cinématographique et dans le monde de l’entreprise en général aujourd’hui, c’est une propagande complète et sans entraves. Nous sommes passés de la phase des manipulations subversives cachées à une nouvelle étape dans laquelle la propagande est devenue flagrante et agressive. Presque tous les nouveaux films et séries télévisées, sans parler de la plupart des publicités, regorgent de distorsions gauchistes. Vous aurez du mal à trouver de nos jours un contenu qui ne pousse pas des idées comme:

1) Des platitudes féministes sans fin.

2) Mentions de patriarcat et de «privilège blanc».

3) Exagérations ridicules de racisme en Amérique (comme si rien n’avait changé depuis l’époque de Jim Crow).

4) Oppression des femmes, culture du viol, etc. comme si tous les principes du féminisme de la première et de la deuxième vague n’étaient pas déjà accomplis. Représentant l’oppression des femmes là où il n’en existe pas.

5) Les femmes sont toujours présentées comme ouvertement masculines avec des traits et des capacités qui défient leur biologie.

6) Les hommes sont systématiquement présentés comme faibles et féminins.

7) La masculinité, la force, la compétition et le mérite décrits comme destructeurs, «toxiques» et dépassés.

8) Traits féminins positifs communs (nourrir, élever les enfants, faire la maison) décrits comme obsolètes ou oppressifs.

9) Diversité forcée et irréaliste, qui déforme la composition raciale statistique réelle de la population américaine et des autres nations occidentales.

10) Saturation de la représentation gay et trans – Un petit pourcentage de la population apparaît comme s’il s’agissait d’un vaste mouvement qui habite l’expérience quotidienne de chaque personne.

11) Les générations plus âgées sont considérées comme confuses et ignorantes, ou complètement éloignées du cinéma et de la télévision.

12) Les jeunes gens dépeints comme des leaders sages «nettoyant les dégâts» des générations plus âgées, dotés en quelque sorte de connaissances et d’une expérience étendues en raison de leur jeunesse.

13) L’ histoire a été effacée et réécrite pour refléter les idéaux de gauche modernes.

Je pourrais continuer encore et encore, mais je pense que vous avez l’idée. La «représentation» en elle-même n’est pas une mauvaise chose, mais lorsqu’elle devient une arme utilisée pour déformer des vérités fondamentales à des fins politiques, alors c’est un problème. Aucun des concepts énumérés ci-dessus ne reflète fidèlement le monde humain réel. Au lieu de cela, ils cherchent à faire entrer les valeurs aberrantes dans le courant dominant, et ils cherchent à prendre les normes biologiques et psychologiques humaines normales et à les présenter comme aberrantes et fausses.

Oui, il y a des cas où Hollywood se mêle de fantaisie et de science-fiction et cela pourrait être utilisé pour rationaliser certaines de leurs représentations étranges. Ce n’est pas ce dont je parle ici. Je parle de nourrir de force le public, un programme évident dans tout le spectre de la narration. Ce ne sont pas que des films. Ce ne sont pas que des émissions de télévision. Ce n’est pas seulement de la narration; c’est du lavage de cerveau.

Hollywood ne fait pas de l’art. Ils ne sont même plus dans le métier de gagner de l’argent. Ils s’occupent plutôt de l’endoctrinement. Oui, c’est une «conspiration». Pas une théorie du complot, mais une réalité du complot.

Leur travail consiste à faire croire au public que les idéaux de gauche (ou dans certains cas les idéaux mondialistes) sont les idéaux dominants. Si vous voyez les mêmes mensonges tous les jours dans chaque représentation fabriquée de la vie, vous pourriez commencer à penser que vos opinions les plus rationnelles, traditionnelles et fondées sont minoritaires. Vous pourriez commencer à vous autocensurer de peur d’être ridiculisé. Vous pourriez même rejoindre l’autre camp juste pour éviter d’être attaqué.

Afin de garder le contrôle sur la machine de propagande, un facteur très important est de s’assurer que les visages à l’écran ne sont jamais autorisés à s’écarter de la ligne du parti. Vos célébrités de marionnettes et d’animaux de compagnie doivent être gardées sous clé.

Comme la plupart des gens, j’ai récemment regardé l’interview de Ben Shapiro avec Gina Carano et cela a essentiellement confirmé tout ce que je savais déjà sur Hollywood (mon bref passage en tant que scénariste il y a 20 ans m’a exposé à la culture de vente sous-jacente et cela m’a repoussé).

Ce qui est frappant, c’est la mesure dans laquelle les élites des entreprises hollywoodiennes cherchent à violer l’esprit de leurs employés et à les forcer à se soumettre au culte. Ce n’est pas que Carano a été licencié pour avoir publié un fait historique sur Twitter, c’est tout ce qui s’est passé avant cela.

Nous assistons à des formations sur la diversité en entreprise telles que les séminaires «Soyez moins blancs» de Coca Cola et nous sommes dérangés par le culte et la manipulation. Mais écoutez l’histoire de Carano et vous vous rendrez compte qu’Hollywood est très en avance dans son exploitation des contrôles de justice sociale.

Carano mentionne que dès qu’elle a commencé à dire ce qu’elle pensait d’une position conservatrice, Disney et Lucasfilm ont commencé à la bombarder de représentants, d’agents d’édition, etc. dont la mission était de la convaincre de garder le silence ou de s’excuser publiquement pour ses déclarations personnelles. Ils ont même essayé de la forcer à subir une réprimande de masse devant 40 personnes trans parce qu’elle refusait de publier ses «pronoms» sur sa page Twitter.

C’est ce que l’on appelle souvent une «session de lutte» dans les cercles communistes, un creuset utilisé pour réprimander et détruire les gens qui osent sortir de la ligne. Il est également utilisé pour semer la peur dans le cœur de toute autre personne qui pourrait envisager d’exprimer des opinions indépendantes.

Les séances de lutte étaient la principale tactique employée pendant la Révolution culturelle en Chine pour pacifier les citoyens et effacer toutes les idées qui s’opposaient au marxisme. Le film ‘Red Violin’, produit en 1998, est l’un des seuls films que j’ai vus qui dépeint fidèlement les ravages de la stérilisation sociale communiste:

C’est ce qui se passe lorsque les grandes entreprises ou le gouvernement s’alignent sur le culte de gauche. Les SJW n’auraient aucun pouvoir du tout sans le soutien des entreprises et des institutions gouvernementales.

Vous voulez savoir pourquoi tant de célébrités ces jours-ci semblent désespérées de signaler la vertu en ligne tout le temps? Ce n’est peut-être pas parce qu’ils sont d’accord avec les gauchistes. Ils essaient peut-être simplement de garder leur emploi et d’éviter d’être étouffés par une foule armée. Ce que l’entretien avec Gina Carono m’a vraiment révélé, c’est à quel point les entreprises hollywoodiennes sont impliquées dans cette foule.

Des entreprises comme Disney ne suivent pas l’exemple de la foule – Au lieu de cela, elles utilisent la foule comme un outil. Ils dirigent le culte de la justice sociale, le culte ne les dirige pas, comme beaucoup le supposent à tort.

Après avoir terminé l’interview de Carano, je ne pouvais pas m’arrêter de penser à une émission des années 1960 intitulée «The Prisoner» avec Patrick McGoohan. Il dépeint un homme qui travaille pour le gouvernement et démissionne brusquement, pour être enlevé par une organisation inconnue infâme et transporté dans un endroit appelé «le village». Le village est un vaste complexe conçu pour ressembler à une joyeuse ville de vacances en bord de mer à la surface, mais en dessous se trouve une vaste grille de surveillance.

Toutes les personnes qui y vivent sont piégées, surveillées en permanence et le groupe qui dirige The Village utilise des jeux d’esprit élaborés pour briser les prisonniers. Le village fonctionne en transformant les prisonniers en informateurs et gardiens; son objectif n’a souvent rien à voir avec le fait de faire parler les gens. Au lieu de cela, le but est d’amener les prisonniers à se soumettre, de les amener à aimer le village et à en faire partie. Le village n’est pas une prison, le village est une expérience, un microcosme de ce que l’élite veut pour le monde entier.

Hollywood est le village.

La façon dont Carano a été essentiellement traquée par ses propres employeurs et incitée par des sessions de lutte et des jeux d’esprit, la façon dont Hollywood fonctionne dans les coulisses, est exactement ce que les élites de gauche et les entreprises ont l’intention pour le reste d’entre nous. Cela se produit déjà dans une certaine mesure. Combien de fois avons-nous entendu des conservateurs qualifiés d ‘«insurrectionnels, terroristes et racistes» au cours de la seule année écoulée? Combien de conservateurs ont été censurés par les plateformes Big Tech? Combien ont perdu leur emploi en raison de leurs opinions ou simplement en faisant des déclarations factuelles?

Le culte de la justice sociale et les entreprises qui les contrôlent veulent que le monde soit Hollywood. Ils veulent que cet environnement d’oppression et de peur devienne la norme. Ils veulent que tout le monde ait peur de parler, de ne pas être d’accord ou de s’éloigner de l’ordre du jour de quelque manière que ce soit. Chacun doit jouer son rôle pour perpétuer le monde fantastique. Chacun doit se battre pour paraître vertueux et pur pour la foule. Tout le monde est acteur, prétendant aimer son nouveau collectif totalitaire.

Il y a cependant une énorme faiblesse dans cette stratégie…

Tout cela dépend de l’aversion des gens pour la perte. Si vous avez peur de perdre quelque chose, alors ce quelque chose peut être utilisé pour vous contrôler. Carano n’avait pas peur de perdre et donc elle ne pouvait pas être contrôlée, et je la félicite pour cela. L’exemple qu’elle a donné aux autres est bien plus précieux que tout travail qu’elle aurait pu faire en se soumettant au Hollywood Cheka. Si seulement la majorité des gens faisaient de même, notre civilisation pourrait changer pour le mieux du jour au lendemain.

Toute tyrannie est une illusion fondée sur la peur dans l’esprit des esclaves. Alors n’ayez pas peur.

