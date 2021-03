Tribes of Europe : quand Netflix vous dévoile votre futur païen et médiéval…Tout s’écroulera en 2029 – après c’est Back to the Dark Ages ! Les plus forts de nos jeunes survivront ! Chapeau les Yankees !

Tribes of Europe : Netflix prophétise un avenir européen

Notre première ligne reste fidèle à elle-même : « Le monde moderne nous entoure d’images, de symboles et de messages qui sont tout sauf positifs, à travers toutes sortes de véhicules : nouvelles, musique, livres et films. Et même les séries télévisées, la nouvelle « drogue » pour beaucoup, n’en sont pas moins négatives. En rentrant du travail, détruit, on se met sous la dent la première chose qu’on trouve dans le frigo, on éteint le cerveau et on allume Netflix. Épisode après épisode, se prélasser sur le canapé, ruminer ses déboires – cette routine est la réalité pour beaucoup d’entre nous ».

Cette fois-ci, la série (par coïncidence Netflix) que nous allons passer en revue est Tribes of Europe, une grande fresque dystopique, avec de moins en moins de science-fiction car de plus en plus proche et ancrée dans notre monde contemporain. Cela nous inquiète, même de façon convaincante, dirions-nous, car l’accoutumance des masses au type de stimulus cognitif transmis par ces scénarios de films désormais hyperréalistes est presque totale et sans aucune barrière critique. En fait, la dystopie fictionnalisée et bien narrée a aussi, comme dans le passé, un excellent potentiel d’alerte pour un type humain capable d’élaborer un contrepoison de manière critique et avec discernement, tout en se déplaçant entre les catégories dichotomiques du bien et du mal. Mais aujourd’hui, avec l’homme réduit à ne plus être qu’une créature totalement passive, effrayée, et se disant que « tout ira bien », toujours et pour toujours, cela s’avère au mieux un simple divertissement.

Nous disons dans le meilleur des cas parce que malheureusement il est maintenant bien établi que regarder un film ou une série télévisée n’est jamais simplement une action en soi. Bien sûr, nous pouvons le dire car, en effet, beaucoup de nos contemporains ne voient même pas le problème. Notre cerveau capte et avale tout, plus que ce que nous pensons avoir vu. Sa partie consciente nous dira « tout est faux » mais, en gros, notre cerveau se mettra au contraire au niveau actuel des progrès graphiques et cinématographiques où « tout est vrai » ; notre cerveau dira alors : « j’ai vu ça ». Et qu’implique ce résultat ? Il est certain que l’acquisition d’une réponse et d’un modèle comportemental, acquisition glanée malgré nous, a induit subrepticement une possible expérience réelle, similaire à celle que nous avons vue dans le film de fiction; sans oublier une acceptation anticipée qui nous rend prêts à toute occurrence éventuelle d’événements similaires.

En bref, si un jour quelque chose de catastrophique, semblable à ce que vous avez vu, se produit, soyez assuré qu’avant d’élaborer une réponse entièrement personnelle basée sur votre propre raisonnement, instinct ou discernement, votre première impulsion sera quelque chose de très similaire à ce que vous avez déjà vu au cinéma. Elle ne s’appliquera pas à tout le monde, mais elle le s’applique déjà chez beaucoup d’entre nous.

Le discours prononcé jusqu’à présent est long et complexe, et mériterait des pages et des pages juste pour en effleurer sérieusement la surface, alors concluons cette parenthèse générale mais nécessaire avec le lancer d’un dernier caillou dans l’étang (et peut-être le mettrons-nous dans votre chaussure, juste pour vous ennuyer). Les séries télévisées pourraient-elles également véhiculer des anticipations sur l’avenir qu’une certaine élite mondiale espère atteindre dans un avenir proche ? Pourrait-il y avoir dans ces scénarios une sorte de « script » à atteindre pour les responsables qui le cachent dans un produit destiné aux masses ? Espérons que non, mais si c’était le cas, ce dernier en serait déjà partiellement dépendant.

Maintenant que nous vous avons donné matière à réflexion, passons aux détails troublants de cette série d’une grande beauté scénographique (oui, elle est malheureusement très bien faite). La conception des costumes et des décors est très élaborée. L’ensemble est extrêmement réaliste et est conçu pour faire apparaître la façon dont chaque « tribu » réagirait au black-out mondial. Oui, car les points sur lesquels réfléchir à cette série sont, à notre avis, au nombre de trois : le black-out technologique, énergétique et informatique, la dégénérescence des populations en une sorte de société tribale (mais seulement de nom) et le maintien apparent et le développement continu de la technologie par une enclave humaine semi-inconnue.

Un peu de fantasy-story: la série nous catapulte en 2074, dans une Europe dont nous savons qu’elle n’existe plus, qui s’est effondrée en raison d’un mystérieux black-out survenu en décembre 2029 (appelé depuis Black December), lorsque l’ensemble du monde technologique s’est embrouillé et que l’obscurité a enveloppé le continent, détruisant les nations, effaçant le système social et entraînant la décomposition de la population en différentes tribus, qui se battent maintenant les unes contre les autres pour la suprématie territoriale. Pour la vulgate, c’est évidemment une Europe qui a régressé vers un nouveau Moyen-Âge (l’idée de l’âge des ténèbres ne peut être écartée). Dans ce qui était autrefois l’Allemagne (où la toponymie a également été complètement modifiée), les deux principales factions sont à couteaux tirés : l’État militaire de la République pourpre, née des restes de l’Armée commune européenne, et la nation techno-féodale des Crows, rigidement divisée en castes. Dans ce contexte, un vaisseau « atlante » (la population possédant apparemment encore un niveau technologique très avancé comme dans les œuvres de science-fiction) s’écrase. Tout le monde veut mettre la main sur la technologie atlante, et surtout tous agissent pour rechercher un mystérieux « cube », qui était en possession du pilote atlante, porteur d’un message inquiétant : une menace venue de l’Est est sur le point d’investir le continent européen.

C’est l’intrigue principale. Il faut d’abord souligner une chose, non, ces pseudo nations ou pseudo groupes humains unis ne sont pas des tribus, et ici le message véhiculé est vraiment sournois en fait: ce sont des sous-cultures. Oui, dès que nous avons vu ce qui est proposé et comment par le réalisateur, nous avons tout de suite pensé que le terme le plus approprié était celui de sous-culture, quelque chose qui existe déjà dans notre monde, dans lequel les spectateurs peuvent se retrouver, mais des sous-cultures portées à leurs extrêmes conséquences. Et c’est ce que nous avons fait:

Les Origines. En gros, une sorte de commune hippie qui a rejeté la technologie mais qui a adopté la chasse et la vie de pionnier, des survivants très arc-en-ciel et verts qui se retirent du monde convaincus de pouvoir survivre en se cachant dans la forêt. [Spoiler, ce ne sera pas le cas].

« Les Corbeaux ». Pseudo-vikings modernes, bien coiffés et soignés, martiaux et sculpturaux, tout cela dans l’honneur et la gloire, mais ils ne perdent pas un instant pour se consacrer au culte de la force ainsi qu’au déferlement constant de musique techno et de drogues (qu’ils produisent et exportent).

« The Crimson ». Fondamentalement, l’OTAN sans les Américains, l’idée serait celle de la République romaine, mais en faisant un clin d’œil à l’Empire britannique. Ils promettent la paix et la protection en échange du service militaire, ils accueillent toutes les tribus tant qu’elles portent leur uniforme… mais l’appartenance à une tribu ne semble rien signifier d’autre que beaucoup de bavardages superficiels. Le brandy et les fêtes semblent être la seule activité pratiquée alors qu’il n’y a pas d’actions militaires. Trahison, intrigues politiques et tactiques peu honorables sont à l’ordre du jour. Ils s’appellent eux-mêmes les « gentils » dans l’émission.

« Les Atlantes ». Une population mystérieuse ; contrairement à leur nom, ils semblent être les seuls à ne pas être technologiquement décomposés… ou peut-être ceux qui ont fait tomber tous les autres

« Les Femen’’. Oui, une tribu de nouvelles amazones, un peu féministes révolutionnaires, un peu culte de la Déesse Mère, qui se nomment comme un mouvement qui existe encore aujourd’hui. Coup de génie pour continuer à véhiculer des idées et des messages stéréotypés comme le veut le Système. Bien sûr, ils semblent absolument être une faction positive, même s’ils sont encore peu présents sur les scènes.

Ce sont là les principaux groupes, mais d’après ce que l’on peut entendre dans la série, ils sont innombrables, et qui ne vit pas dans une tribu semble vivre comme dans le Far West de la mémoire hollywoodienne, des saloons, des bordels et des écuyers locaux entourés de voyous. Manifestement, ne pas dire que les « tribus » sont toutes multiethniques et raciales, libres de tout préjugé sexiste et que chacun ne s’aligne que superficiellement sur l’idéal dominant et peut ensuite faire et être ce qu’il veut de bien ?

Nous nous posons donc une question : les tribus d’Europe s’affrontent entre deux idées de l’Europe ?

Nous lisons ce commentaire sur le web que nous citons :

« Les Crimsons et les Crows (Corbeaux) sont tous deux des sociétés militarisées, mais cette apparence superficielle cache de profondes différences. Les Crimsons représentent les idéaux du projet européen original: le respect des différentes identités culturelles, l’aspiration à la paix et à la liberté individuelle, l’idée de la guerre comme une nécessité pour se défendre des ennemis, la recherche du compromis et de la négociation. Les Corbeaux sont leur antithèse : voués à la violence, au pillage et à l’exaltation du droit du plus fort à piétiner le plus faible, ils prospèrent grâce à l’exploitation féroce d’une masse d’esclaves, obtenue par le pillage des territoires voisins. Cependant, ils ont deux caractéristiques que les Crimsons eux-mêmes envient : un sens de l’honneur élevé et l’incapacité de mentir. En d’autres termes, les deux tribus représentent d’une certaine manière les idéaux – et les faiblesses – des démocraties occidentales et des États autoritaires respectivement, bien qu’elles soient poussées à l’excès. Nous ne savons pas lequel des deux l’emportera, mais lorsqu’il s’agit d’en venir aux mains, l’approche des Corbeaux est certainement la plus efficace. En tout cas, les deux factions rêvent de réunifier le continent une fois de plus, en diffusant leur vision du monde au reste des tribus. En bref, c’est l’éternel retour du mythe de l’Empire romain, qui s’est conjugué de mille façons dans la fiction ».

Nous ne sommes pas du tout d’accord. Les deux visions expliquées ici n’appartiennent pas à la véritable idée et à l’identité européennes. Tous deux sont le fruit d’une dégénérescence moderne. Celui qui l’emportera, que ce soit dans la fiction ou dans une éventuelle réalité, représentera toujours une victoire de la subversion. Et cessez à tout prix de salir ne serait-ce que le nom et l’idée de Rome.

Cette série véhicule l’hypothèse d’un avenir où régneront en Europe la hiérarchie, l’impérialisme, l’individualisme de groupe (poussé à l’extrême dans le concept subculturel erronément appelé tribu), l’anarchie et le libertinage des coutumes, l’exploitation des plus faibles et la peur. Une Europe fracturée et divisée, où chacun ne poursuit que des objectifs économiques de survie et de perte de bien-être matériel. Un État bourgeois sauvage.

Nous n’irons pas plus loin, nous avons déjà trop écrit, si vous voulez regarder cette série avec un regard très attentif et critique, vous pourriez trouver intéressant de réfléchir à notre futur proche. Dernière note qui nous a vraiment fait « tristement » rire ? Dans l' »Europe des tribus » montrée en 50 ans dans cette série, où chaque aspect socioculturel de notre société terminale semble avoir survécu, extrême et totalement dégénéré, il y a une grande, grande absence : la religion. Elle n’est jamais mentionnée, il n’y a jamais de référence explicite à une pensée religieuse, même les tribus ne semblent pas avoir de rituels particuliers, sinon quelque chose de simple et d’extrêmement séculier. Faites donc attention à la sonnette d’alarme.

http://euro-synergies.hautetfort.com/