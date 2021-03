/ 2 871 vues

Aujourd’hui, il apparait de plus en plus clairement que le peuple israélien a été choisi (élu ?) pour servir les desseins covidémentiels de l’Oligarchie Mondiale. Et si Israël n’avait été créé que dans le but d’abriter une population qui servirait d’outil pour tous les projets hégémonistes de l’empire anglo-sioniste ? RI

Israël n’en finit plus de s’enfoncer dans l’hystérisation covidémentielle…

Et plus le nombre de vaccinés augmente et plus on s’approche des élections fin mars… plus cette hystérie se développe.

Après le « badge vert », version 2.0 de l’étoile jaune, voici les bracelets électroniques pour surveiller le cheptel. Comme des prisonniers.

« Depuis lundi 1er mars 2021, ceux qui arrivent à l’aéroport Ben-Gourion, entre Tel-Aviv et Jérusalem, se voient proposer le classique ​confinement de deux semaines en hôtel corona​. Ou, dans le cadre d’un projet pilote, une quatorzaine chez eux, équipés d’un bracelet électronique, habituellement réservé aux détenus. Une centaine de passagers ont déjà opté pour le bracelet ». (source Ouest France)

Comme d’habitude, on commence par un programme « pilote », un simple test…

Espérons que les citoyens israéliens se réveilleront le 23 mars… aux urnes.

