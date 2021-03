https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-Irlande-et-le-Piemont-Italie-suspendent-a-leur-tour-l-utilisation-du-vaccin-d-AstraZeneca-63268.html

https://www.zerohedge.com/political/embarrassing-senior-moment-biden-forgets-what-pentagon-called-blanks-secretary-defense

https://www.dedefensa.org/article/vision-du-pentagone-catastrophe

https://www.zerohedge.com/political/merkels-party-suffers-stunning-defeats-2-german-states-amid-bungled-pandemic-response

https://www.lejdd.fr/Politique/image-adhesion-les-francais-voient-dans-marine-le-pen-une-potentielle-presidente-4030678

https://www.zerohedge.com/economics/towards-one-world-currency/

Jean-Jacques Rousseau et la base autonome de développement

Je n’irais pas me bâtir une ville en campagne, et mettre au fond d’une province les Tuileries devant mon appartement. Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique: une maison blanche avec des contrevents verts; et quoique une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préférerais magnifiquement, non la triste ardoise, mais la tuile, parce qu’elle a l’air plus propre et plus gaie que le chaume, qu’on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays, et que cela me rappellerait un peu l’heureux temps de ma jeunesse. J’aurais pour cour une basse-cour, et pour écurie une étable avec des vaches, pour avoir du laitage que j’aime beaucoup. J’aurais un potager pour jardin et pour parc un joli verger.

Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seraient ni comptés ni cueillis par mon jardinier; et mon avare magnificence n’étalerait point aux yeux des espaliers superbes auxquels à peine on osât toucher. Or, celle petite prodigalité serait peu coûteuse, parce que j’aurais choisi mon asile dans quelque province éloignée où l’on voit peu d’argent et beaucoup de denrées, et ou règnent l’abondance et la pauvreté.

Jean-Jacques Rousseau, Émile – Livre IV