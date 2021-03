qui lætantur cum malefecerint,

et exsultant in rebus pessimis

Proverbes, 2, 14.

Ca chauffe sec au niveau militaire. L’armée russe en a marre !

COVIDIOTS-RÉCHAUFFÉS CLIMATIQUES, VOS MASQUES ET VACCINS VONT BIENTÔT VOUS ÊTRE TRÈS UTILES !CHOISISSEZ BIEN LES MODÈLES ANTI-NUCLÉAIRES À L’IODE.SI VOUS N’EN DISPOSEZ PAS, MANGEZ LES AMPOULES DES VIEUX MODÉLES DE PHARES…A IODE !VOUS EN TROUVEREZ BIEN DANS LES CASSES AUTOMOBILES LOCALES !

ET SURTOUT REGARDEZ BIEN BFM, TF1, FRÔNCE 2 ET 3, LE GORAFI, L’IM-MONDE, COURRIER INTERNATIONAL COMMUNISTE ET PQ MAGAZINE !

A TITRE PERSONNEL JE CONSEILLE LE JOURNAL DE MA COPINE CLARA MORGANE !

LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE GUERRE NÉCESSITE LA RÉUNION DU CONGRÈS À VERSAILLES. ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT ET MAJORITÉ ABSOLUE.L’ARMÉE FRANÇAISE EST EN GUERRE CONTRE LA RUSSIE.

LA PROCÉDURE N’A PAS ÉTÉ RESPECTÉE PAR LE MARÉCHAL DE FRÔNCE MACRONAVIRUS !

A ce jour, contrôle absolue de toutes les actions par l’Armée russede Choïgou et Gerasimov.

Hélicos US abattus et avion gros porteur AC 130 gravement endommagé;en Syrie.Attaque en Syrie et bombardements avec victimes américaines, turques, djihadistes.

Attaque des Japonais aux Kouryles neutralisée.Attaque d’un navire de guerre Espagnol en Crimée. Ridiculisés et ramenés en Roumanie(Vive l’Europe des Cocus, la seule qui marche).L’Iran a détruit une base américaine avec tirs de missiles massifs.L’attaque des Turcs-Otaniens-Français-Américains-Biden est bloquée dans le chaudron du Dombas au prix d’énormes pertes du coté ukrainien. La LPR et la RPD résistent à 300 chars, à l’artillerie et aux attaques de drones. Des images incroyables de drônes abattus à la AK 74, 5,45 mm et d’un parachutiste miraculé coincé dans un hélico et posé en douceur !!!!

LES AMÉRICAINS RIDICULISÉS PASSENT EN MODE ATTAQUES NUCLÉAIRES.OBJECTIF : RUSSIE !Un Bombardier B 52 avec armes nucléaire à décollé de Barskdale USA et survole à cette heure la Frônce !Trois B2 nucléaires ont décollé de Whiteman USA, passent par les des Açores et survolent probablement à cette heure l’Espagne.Le sous-marin Diesel-Electrique Rostov sur le Don qui a tourné en bourrique les défenses américaines, otaniennes, frônçaises en Manche et mer du Nord est arrivé à Chypre à une vitesse extraordinaire. Il s’est montré pour re-disparaitre rapidement.Les sous-marins russes sont positionnés pour frapper le territoire américain, britanniques. Et frônçais si l’Etat-major russe change d’avis !On se souvient des propos tenus légitimement par Vladimir Poutine à Sarkozy : « Si tu continues à m’emmerder, je t’écrase. »https://www.youtube.com/watch?v=7MY0M1W3q1k

COVIDIOTS-RÉCHAUFFÉS CLIMATIQUES, VOUS IREZ VERS LE NOUVEL ORDRE MONDIAL DU CHARNIER PLANÉTAIRE DES MILLIARDAIRES :https://www.youtube.com/watch?v=fDTxKZhiQ_E

LA CHINE FAIT PLUS 35, L’ECONOMIE FRÔNCAISE MOINS 35 PIB.

PARIS EST A L’ARRET, LA PROVINCE PARTOUT A L’ARRÊT POUR UN RHUME !

MEDECINE MENGELE UBER ALLES !

https://www.dedefensa.org/article/vision-du-pentagone-catastrophe