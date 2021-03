Haro sur le gaulois réfractaire. Les Français (sept sur dix) refusent le passeport vaccinal ! Le cobaye deviendrait-il un latin de garenne ? C’est le Figaro et le Conseil économique et social qui le disent…Il leur reste la guerre contre la Russie pour nous exterminer alors ? Mais là aussi ils se feront botter le cul plus vite que prévu.

Près de 7 personnes sur 10 très défavorables au Passeport vaccinal en France car il porte atteinte aux Libertés Élémentaires de Vie !

Près de 7 personnes sur 10 ayant participé à une vaste consultation lancée par le Conseil économique, social et environnemental (Cese), se sont dites « très défavorables » à l’instauration d’un passeport vaccinal, redoutant notamment une « atteinte aux libertés privées », selon des résultats dévoilés ce mardi.

À la question « Que pensez-vous du passeport vaccinal, dans le cadre d’une utilisation pour accéder aux lieux aujourd’hui fermés (restaurants, cinémas, stades, musées…) ? », plus de 67,1% des participants se sont déclarés « très défavorables », 5,6% « défavorables », 2% « mitigés », 5,1% « plutôt favorables » et 20,2% « très favorables », selon les résultats rendus publics par le Cese.

« La possibilité de rouvrir les lieux fermés, de voyager à nouveau et de retrouver sa liberté » sont autant d’arguments mis en avant pour la mise en place de ce passeport; alors que les opposants mettent eux en exergue leurs craintes quant à « l’atteinte aux libertés privées, l’absence de preuves sur l’efficacité et la sûreté du vaccin et le fait que le passeport créerait une discrimination entre les citoyens ».

