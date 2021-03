Un bon lecteur :

Derniers chiffres France sur le suivi du vaccin PfizerBiontech (arrêtés au 4/03/2021)

Rapport ANSM publié le 11 mars 2021 ; Au 4-03-2021= 4.566.776 injections/

Effets indésirables ( EI) 8487 cas saisis sur 20031 déclarations/

22,1% de cas graves parmi les effets indésirables=1884 cas graves dont 626 cas graves après 2ème injection/ 74,3% des effets affectent les femmes (6302 EI)/

251 décès de vaccinés (soit 1 décès/18194 injections; 3% de décès parmi les EI ; 211 décès après 1ère injection et 39 après 2ème injection)/

1703 cas non rétablis; 374 hospitalisations; 96 mises en jeu du pronostic vital; 30 cas d'invalidité/

130 cas d’anaphylaxie grave;

552 problèmes cardiaques = 20% des EI ( dont 306 cas graves/troubles de rythme, 37 cas d’insuffisance cardiaque, 12 cas de péricardite),

73 AVC (dont 15 AVC hémorragiques) ;

24 embolies pulmonaires;

144 maladies hémorragiques dont 57 graves;

23 ischémie des membres;

30 cas d’évènements thromboemboliques veineux ( thrombopénie/purpura/hématomes spontanés/bulles hémorragiques nécessitant des soins de transfusion de plaquettes);

34 cas de convulsions généralisées;

45 cas de paralysie faciale ;

8 insuffisance rénale ;

2 fausses couche;

22 anosmie;

35 arthrite dont 17 graves ,

19 diabète/hyperglycémie;

28 cas de syndrome coronaire aigu;

30 cas de troubles vestibulaires graves (vertiges);

12 cas de troubles auditifs (surdité et acouphènes);

63 cas d’infections au covid dont certaines après 2ème injection avec certains décès chez des personnes âgées;

2 cas graves de dissection aortique;

116 cas de zona dont 39 graves ;

38 cas d’erreur d’administration médicamenteuse;

cas graves de réactogénicité = asthénie, fatigue, malaise, céphalées, fièvre, myalgie, frissons, douleurs musculaires, diarrhée…

Dr Delepine :

Résultats inquiétants du vaccin Pfizer en Israël (1) (2)

La campagne de vaccination par le vaccin Pfizer a commencé le 20/12/2020 et le gouvernement israélien a réussi la prouesse de vacciner plus de 4 millions de ses concitoyens en deux mois, mais les résultats actuels sont très préoccupants.

D’après les données l’OMS, publiées sur https://covid19.who.int/ incidence et mortalité quotidiennes ont explosé en Israël depuis la vaccination.

Le nombre quotidien de nouveaux cas est passée de 2792 le 20 décembre 2020 à 4800 le 19 février 2021.

La mortalité quotidienne attribuée au Covid est passée de 18 le 20 décembre 2020 à 29 le 27/2/21.

Malgré la poursuite d’un confinement renforcé, le mois de janvier a établi le record absolu de mortalité mensuelle (1433 morts, soit le tiers de la mortalité globale depuis le début de l’épidémie) et journalier (69).



Résultats préoccupants de la vaccination en Grande-Bretagne (3)

La Grande-Bretagne est le second pays dans la course à la vaccination qui a débuté le 4 décembre avec le vaccin développé par Pfizer et BioNTech complété en janvier par le vaccin d’Astra Zeneca. Depuis cette date, un peu plus de 13 millions de personnes ont été vaccinées au Royaume – Uni, dont 25% des adultes et plus de 90% des plus de 75 ans.

Depuis lors, le nombre de contaminations quotidiennes est passé de 14 898 le 4 décembre à 68 063 le 9 janvier 2021 pour revenir lentement aux chiffres d’avant la vaccination

Et malheureusement la mortalité journalière Covid19 a aussi explosé avec une augmentation de près de 300% (414 le 4 décembre versus 1564 le 14 janvier) pour revenir lentement à un niveau supérieur à celui observé dans la semaine qui précédait la campagne de vaccination.

De plus, la vaccination des personnes âgées les plus à risques s’est heurtée à de nombreuses complications graves et des décès qui ont suscité une alerte à l’OMS par l’agence sanitaire norvégienne, et dans de nombreux pays à des restrictions à l’utilisation des vaccins pour les plus de 65 ans (pourtant ceux qui en seraient les cibles prioritaires).

http://www.economiematin.fr/news-echec-vaccination-covid-bourse-relation-analyse-cours-delepine

https://www.zerohedge.com/political/its-complicated-dems-snark-desantis-taking-credit-maskless-florida-booms

https://changera.blogspot.com/