Révolte timide…

Un autre : J’habite Israël depuis longtemps. Mon fils a refusé de se faire vacciner et lui et sa famille ont des problèmes pour suivre les cours de l’université par exemple ou pour aller faire du sport en salle ou pour aller écouter de la musique en plein air. À Jérusalem une publicité proposait aux vaccinés certaines activités qui ne seront pas autorisés aux autres. La liste est longue. Mais le pire est de ne pas savoir si ceux qui sont atteint sont ou non soignés. Mon médecin de famille m’a conseillé de chercher au supermarché de l’eau contenant de la quinine…

Un autre : En effet, les israéliens l’ont bien eu à l’envers ! Ils ont vacciné en masse, à grand coup de propagande gouvernementale et médiatique, en promettant monts et merveilles (libertés de faire, de se déplacer, de se voir, sans masques ni gestes barrières) et résultats ? Vaccinés, contaminés, malades voire morts, encore confinés, avec ces satanés masques, les gestes barrières et tout le tralala : foutage de gueule ! Et dans bcp d’autres pays on suit le même schéma, il y a une volonté manifeste de nuire à l’humanité, peu importe le pays, la race, la csp etc… Et Bibi fait bien parti du système, malgré les éloges qui ont été faites sur lui par le passé, on peut raisonnablement se poser des questions sur ses motivations et ses obédiences….