EN DIRECT Covid : le gouvernement supprime l’attestation de sortie en journée

Dans les 16 départements reconfinés depuis ce samedi, l’obligation de présenter une attestation de sortie dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile a été levée, au profit d’une simple présentation d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de domicile.

Les protestations face à la lourdeur de la nouvelle attestation de sortie pour les habitants des départements confinés ont convaincu le gouvernement de simplifier le dispositif. (SYSPEO/SIPA)

Par Les EchosPublié le 20 mars 2021 à 8:45Mis à jour le 20 mars 2021 à 16:24

La pandémie de Covid-19 continue d’accélérer dans le monde. Désormais, elle a infecté plus de 121 millions de personnes et provoqué près de 2,7 millions de décès. Les Etats-Unis restent les plus affectés en nombre de morts, suivis par le Brésil et le Mexique.

Ce qu’il faut retenir de la journée du 19 mars

En France, seize départements sont de nouveau confinés pour quatre semaines minimum depuis ce samedi matin. Mais, quelques heures seulement après son entrée en vigueur, le gouvernement a décidé de simplifier le dispositif des attestations de sortie en journée, critiqué pour sa complexité. Désormais, une pièce d’identité suffira pour attester de sa domiciliation et il n’est plus nécessaire de fournir un motif de déplacement dans un rayon de 10 kilomètres.

Pendant ce temps, l’Europe hausse le ton avec AstraZeneca sur les livraisons de vaccins. « Nous avons l’option d’interdire toute exportation prévue. C’est le message que nous passons à AstraZeneca : respectez votre contrat avec l’Europe avant de commencer à livrer d’autres pays », a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

