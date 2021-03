13 janvier 2021 18h30

– Allo je suis au commissariat ?

– Oui madame

– Monsieur le policier je vois mon voisin qui rentre tous les soirs après 18 h00, il ne respecte pas le couvre-feu ! je vous donne le numéro de sa plaque d’immatriculation, c’est une Ford bleu immatriculée………. Il y a un carrefour à 100 mètres rue des bleuets vous pouvez l’arrêtez là.

23 janvier 2021 15h30

– Allo oui ! Madame la policière ?

– Il y a des gens qui jouent ensemble dans le parc derrière chez moi. Ils n’ont pas de masques et ils sont plus de 6. Venez les arrêter. Vous savez madame la policière, je suis un bon citoyen français, je fais du civique car je ne veux pas que des gens meurent à cause de ces criminels. Le président Macron prend soin de nous, il faut lui obéir et punir ceux qui ne font pas ce que leur on a dit !

16 février 2021 18h30

– Allo la police

– Je vous avertis que la voisine reçoit son amant tous les mardis et les mercredis quand son mari est en déplacement. Je vous avertis car je ne voudrais pas que son mari qui est gentil attrape le coronavirus. Ils ne portent pas de masque les deux.

28 février 2021 20h30

– La police ?

– Oui Madame

– Les personnes âgées à côtés de chez moi sont avec leurs petits-enfants. Ils ne portent pas de masques et les prennent dans leurs bras. C’est des gens que je croise souvent, je ne veux pas qu’ils me donnent le coronavirus ! Il faut que vous les verbalisiez.

Mercredi 3 mars 2021 10h30

– Allo la police

– Je veux que vous donniez une amende à ma voisine, car elle ouvre ses fenêtres en même temps que les miennes. Je lui ai dit de ne pas le faire car s’il y a le corona chez elle, il peut venir chez moi en passant par la fenêtre ; ils ont dit à la télé que le virus volait dans l’air. Je ne veux pas l’attraper. Ma voisine habite rue……..

Samedi 6 mars 2021 14h20

– Allo la police ?

– Monsieur le policier je vous téléphone, j’étais chez le boulanger, Monsieur …………….. qui a 85 ans refuse de se faire vacciner. Il faut le verbaliser car moi j’ai 76 ans et je le croise chez les commerçants et je ne veux pas qu’il me donne le virus. Moi j’ai écouté le premier ministre et il a dit qu’il fallait le faire. Je suis vaccinée car je suis une bonne citoyenne qui respecte la loi.

Samedi 13 mars 22h00

– La police ?

– Je voulais savoir si une infirmière à le droit de rentrer chez elle sans son masque. Elle habite en face de chez moi et ses enfants non plus ne le portent pas. Le corona vole, ils l’ont dit à la télé et c’est à cause d’eux que les gens meurent. Elle voit plein de corona à l’hôpital où elle travaille ils peuvent la suivre et nous contaminer.

